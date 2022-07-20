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101全台最高86樓吃到飽餐廳「饗」　最快年底開幕

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▲台北101。（圖／記者蔡惠如攝）

▲台北101年底將開幕全台最貴吃到飽餐廳。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／台北報導

饗賓集團年初取得86樓原「頂鮮101」空間經營權，近期饗賓集團也對外宣布，位於101大樓內的高空餐廳名稱以定調為「饗」一字。據悉該餐廳將成為全台最高價的Buffet（吃到飽），而因101集結辦公大樓、購物中心、觀景台與高空餐飲，目前也在規劃如何輸送大量的吃到飽來客人流，預計最快今年底就能對外開幕。

台灣地標台北101大樓去年底公告86樓由饗賓取得承租權，讓台灣最高的高空餐廳有了新風貌，日前饗賓在嘉義縣馬稠後產業園區食材中心動土典禮上，首度公布將在台北101第86樓開設的餐廳將以全新品牌「饗」亮相，並表示將糅合當代生活風格與美學，以「越在地、越國際」的自信與姿態，及獨一無二的餐飲體驗，成為全世界最好的高空景觀餐廳之一。

「饗」的裝潢與設備斥資超過2億元打造，因應下半年國境逐漸開放的趨勢，觀光客人潮也將逐漸提高，台北101為觀光景點，據悉也將在該餐廳打造在地風味、能表現台灣風情的特色菜，業界人士表示，饗賓從饗食天堂一路走過來，已經是吃到飽餐飲的高標，101的位置必定是該集團的指標店，取代原來在微風信義高樓的「饗饗」，客單價很可能突破3,000元。

台北101也表示，因應「饗」可能會帶來大量的餐飲人流，目前已經在進行動線分流的規劃，避免有人潮堵塞形成大排長龍的狀況。

關鍵字：

101, 高空餐廳, , 饗賓, 吃到飽

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