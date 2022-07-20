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謝欣穎變遊戲主角！JENN LEE「秋冬VR展」解構皮革、拉鍊神進化

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▲JENN LEE 22FW 「秋冬VR展」。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

服裝不光要看得到摸得到，結合科技身臨其境，是台灣設計師品牌JENN LEE的特色之一，此次為2022秋冬系列打造VR互動展覽，邀請謝欣穎、李函、吳宜樺演繹服裝更化身遊戲關主。而本季透過各種街頭感的垂墜拉鍊元素，搭配上解構皮革，營造豐富玩味，值得仔細一看。

▲JENN LEE 22FW 。（圖／品牌提供）

▲JENN LEE 22FW 。（圖／品牌提供）

▲JENN LEE 22FW 。（圖／品牌提供）

▲JENN LEE 22FW以解構皮革、拉鍊為亮點。（圖／品牌提供）

謝欣穎在2月時就搶先穿著秋冬系列中結合KCC鈕釦拉鏈的皮革單品，出鏡品牌形象照傳達叛逆態度。本季以解構皮革為一大亮點，設計師JENN LEE透露自己很常在福和橋下的二手市集尋找靈感，以大量早期皮革服飾進行解構，並縫上金屬廢棄拉鍊頭，不對稱的廓形以及可隨意移動的拉鍊位置，豐富時尚的靈活性。延續春夏所打造的流動愛心紐扣拉鍊，遇上黑運動彈性布料成為搖滾風洋裝，賦予舊物新生命。

▲JENN LEE 22FW 。（圖／品牌提供）

▲JENN LEE 22FW 。（圖／品牌提供）

▲JENN LEE 22FW華山1914文化創意產業園區VR展覽 。（圖／品牌提供）

JENN LEE是近年來很受矚目的台灣設計師之一，今年（2022年）於倫敦時裝周官方數位秀以「VR互動式虛擬遊戲」登場，讓服裝秀有了全新體驗。場景拉回台北華山1914文化創意產業園區，於7月21日至7月24日舉辦VR互動快閃展覽，民眾只需要戴上VR頭盔，即可置身於魔幻尋寶世界。

關鍵字：

JENN LEE, 華山, 台灣設計師, 謝欣穎, 李函, 吳宜樺

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