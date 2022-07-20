網友買爆！范冰冰公開「夏日愛用保養」，保濕噴霧已囤幾十瓶

▲范冰冰不藏私公開夏日愛用保養。（圖／翻攝自小紅書/范冰冰，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

女星范冰冰每次在《小紅書》分享愛用保養，總會掀起一波帶貨熱潮，日前她再度分享夏日必入手好物，從韓系平價保濕噴霧到清爽防曬，一次報給大家。

#innisfree 水油精華噴霧

她分享這瓶噴霧是南韓工作時，當地化妝師的隨身小物，冬季時的眼下很容易卡粉，當臉部覺得乾燥脫皮時，搖勻就可直接噴在臉上，卡粉瞬間就可緩解，像是把底妝潤開似的，讓底妝恢復剛好畫好的新鮮狀態，這款精華噴霧抓粉力很強，妝前妝後都能使用。她更加碼分享當初回大陸前，在當地囤了好幾十瓶，送給身邊的演員朋友，大家都誇好用。

#Seven Chic 雪松沐浴露

夏天天熱容易出汗，洗澡頻率較為頻繁，但又擔心身體上的好油脂被洗掉，這款沐浴露清洗時泡沫豐潤，洗後肌膚也滋潤，添加煙醯胺成分添加量高達1%，不僅能溫和清潔，還有美白的效果。雪松香氣聞起來高級相當中性，留香時間也比較長。

#Tahe 精油髮膜

她分享曾在南韓工作連續漂髮3次，髮質整個毀掉，之後試過不下20款髮膜，直到試到這款，髮膜質地相當細膩，抹上頭髮就像幫頭髮補水，護過的秀髮滋潤又蓬鬆，有時候更會以精油和椰子油在頭髮打底，接著再抹上髮膜，若是不出門的話可在頭髮敷上一天，沖掉之後頭髮變得非常亮。

#d'Alba 防曬乳

防曬霜天天都要塗，但她坦言自己很討厭防曬的黏膩感，這款防曬質地輕薄且清爽，塗在臉上就像一層薄薄的滋潤面霜，除了防曬更有些許潤色效果，非常輕透。防曬係數上看SPF50/PA++++，防護力足夠，用起來更是相當舒服。