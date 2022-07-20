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小米最新家電55吋電視1.8萬有找　「寵物餵食器」毛小孩不餓肚

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▲小米新款家電。（圖／業者提供）

▲小米新款家電主打全家人加上毛小孩需求。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／台北報導

回歸正常生活，下半年消費需求與購物慾高張，小米今（7／20）在台發表旗下最新家電商品，包括2款Xiaomi智慧電視A2系列、1.2公斤的輕量無線吸塵器，以及季節家電智慧破壁調理機，另還針對家中毛小孩推出智慧寵物餵食器，讓全家大小到毛孩的居家生活都有亮點可循。

▲小米新款家電。（圖／業者提供）

日韓品牌在電視市場致力高規高端，陸廠在台則以CP值取勝，已打出品牌力的小米，今在台發表最新Android TV系統電視，推出43吋與55吋規格，顯示器支援4K Ultra HD 3840×2160高解析度影像品質，搭配機身窄邊框全螢幕設計，43吋售價15,999元、55吋售價19,999元，7／31前購買享早鳥價17,999元，再送價值695元的Xiaomi智慧延長線20W快充版。

▲小米新款家電。（圖／業者提供）

另推出1.2公斤機身的輕量無線吸塵器，提供最大100AW的吸力，與五重過濾系統，避免二次污染，於持久模式下可提供高達65分鐘續航力，並有3小時極速充電功能，還可智慧調節吸力，在自動模式下，集塵盒內部嵌入紅外線顆粒物傳感器，可智慧辨識灰塵量並調節吸塵模式，達到省電效果，售價8,495元。

▲小米新款家電。（圖／業者提供）

針對夏季來臨，小米也推出能冷熱均可使用的智慧破壁調理機，具調配、榨汁、攪碎冰塊等多項功能， 採用高硼矽酸鹽玻璃壺，冷熱均可調製，一次最多可製作1200mL的熱飲或1600mL的冷飲，可輕鬆製作出冰沙、果汁、湯品等，售價2,795元。

▲小米新款家電。（圖／業者提供）

考量到許多飼主有長時間外出工作或旅遊需求，小米開賣「智慧寵物餵食器」，搭配特定APP可設定自動餵食的固定時間及數量，內建兩組感應器可即時智慧監控剩餘的食物及分糧狀態，食物短缺或錯誤時會發出提醒。機身可儲存約1.8公斤的乾飼料，提供一隻成貓或小型犬15至20天的食物量，內建的緊急電源供應系統，可依排程按時出糧，不怕毛小孩挨餓，售價2,495元。

▲小米新款家電。（圖／業者提供）

▲Xiaomi 智慧寵物飲水機，以循環含氧活水、四階段深層過濾，智慧照顧毛小孩的健康，售價1,395元。

另一大陸電視品牌TCL入台5年持續成長，今年引進比去年多一倍產品品項，從40吋至98吋共20款搶市，預計7／25全面開賣，瞄準25歲至45歲族群市場，其中75吋4K大電視6萬元有找，更有98吋超規電視開價不到30萬元，上市一周已有2台買家。

▲2022新款電視。（圖／記者蔡惠如攝）

▲陸牌TCL在台推出比去年多一倍的2022新款電視。（圖／記者蔡惠如攝）

其高階機種包括搭載QLED、Mini LED背光技術的4K C935系列，採用Google TV系統並支援Apple AirPlay2，提供65吋與75吋規格，售價分別是69,900元與89,900元。HUD面板電視43吋售價12,990元、55吋售價18,990元，而98吋OLED直下式背光面板98C735，售價29萬9990元。

關鍵字：

小米, 顯示器, 電視, 寵物餵食, 家電

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