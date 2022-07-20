fb ig video ETtoday search mobile

8種「助瘦腿」食材請多吃　還能順便美白

>

▲女性,高跟鞋,女人味。（圖／unsplash）

▲多食用瘦腿食材，健康又能改善體態。（圖／pixabay）

編輯／借借

近年來養生風氣夯，慢跑健走的運動盛行，但每天花大部分時間在公司，真的沒空運動好掙扎，那也可以試試下列8種幫助瘦腿的食材，用吃來協助瘦身健美聽起來超夢幻。

木瓜
木瓜內有的蛋白分解酵素，能幫助分解脂肪，減低腸胃工作量，也有促進美白的效果，可以讓大腿贅肉慢慢結實，也有整腸利瀉的功效。

▲▼木瓜,水果（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲木瓜營養豐富，又能幫助腸胃消化。（圖／pixabay）

蘋果
營養成分很高的蘋果，有助代謝身體的鹽分，蘋果酸還可促進代謝身體熱量，幫助瘦腿。

奇異果
維生素C豐富的奇異果，同時也含有很多纖維質，能增加分解脂肪酸素的速度，纖維也可產生飽足感，避免吃進過多脂肪讓腿變粗。

▲▼ 防疫,維生素C,腸道,健康,免疫力,水果,奇異果。（圖／pixabay）

▲奇異果含維生素C，也能讓皮膚變美。（圖／pixabay）

菠菜
菠菜本身熱量低，也含有豐富膳食纖維，不但有助於消化，也曾促進排出體內毒素，排毒能幫助下半身減重，但菠菜營養容易流失，記得不要烹調過久。

紅豆
許多人腿粗跟肥胖無關，而是因為水腫，紅豆是短型的利尿消腫食物，也可以搭配薏仁食用，對健康也有幫助。

紅豆。（圖／Pixabay）

▲紅豆消水腫功效許多人都知道。（圖／pixabay）

芹菜
芹菜含有膠質性碳酸鈣，易被人體吸收，鈣質攝入也能有助防止雙腿浮腫，且豐富的鉀含量也能幫助瘦腿。

芝麻
提供人體所需的維他命E、B1、鈣質，且內含有亞麻仁油酸，能幫助去除血管內的膽固醇，強化新陳代謝，減肥瘦腿就更輕鬆。

▲▼黑芝麻,芝麻醬,芝麻。（圖／翻攝自pixabay）

▲若不知道吃法，市售芝麻糊也很方便，但要注意糖分。（圖／pixabay）

大豆
內含有豐富的纖維，加上優良的蛋白質，可以讓腿部的肉更加結實，此外其實大豆的熱量不高，也能減少發胖的疑慮。

關鍵字：

減肥, 減重, 塑身, 修身, 運動, 抗老, 吃不胖體質, 生活習慣, 瘦腿

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

換季必備8款舒緩保養神隊友

換季必備8款舒緩保養神隊友

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

梵克雅寶在指間變出小花園

梵克雅寶在指間變出小花園

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

陳若儀度假大秀纖腰美腿

陳若儀度假大秀纖腰美腿

Lisa金裝配60萬珠寶閃爆

Lisa金裝配60萬珠寶閃爆

ET Fashion

推薦閱讀

「心事最多」星座Top 3 ！　第一名總說沒事，情緒敏感最難觸摸

「心事最多」星座Top 3 ！　第一名總說沒事，情緒敏感最難觸摸

「找不到另一半」成習慣　3行為讓自己陷入單身輪迴

「找不到另一半」成習慣　3行為讓自己陷入單身輪迴

星巴克7／19起「連玩20天」買一送一　滑手機1分鐘爽賺一杯

星巴克7／19起「連玩20天」買一送一　滑手機1分鐘爽賺一杯

喜歡還是愛？　出現4種心理模式代表你「是認真的」 醫師揭2種「有效抗衰老食物」！不用貴婦乳霜也能有凍齡美肌 「最愛面子」星座Top 3 ！　第一名自尊心比天高，隨時光鮮亮麗 12星座情侶最佳搭配Top 3！第一名為了理想愛情，會努力扶持對方 曬黑不用怕！營養師點名「6款美白食物」，讓你很快白回來 潤娥「黑白天鵝雙殺」電翻全場！　薄紗微露美胸洩高級性感 8種「助瘦腿」食材請多吃　還能順便美白

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面