水腫超顯胖！營養師教6招改善法：多吃3類「消水腫食物」

▲營養師分享，吃對食物有助改善水腫狀況。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝unsplash、pexels

不少人都深受水腫的困擾，明明也不胖，但一水腫整個人看起來瞬間胖了好幾斤，而容易水腫除了跟個人體質有關，也跟不良的飲食、生活習慣大大相關。知名營養師張家榕就分享能幫助改善、預防水多6大方法，其中更包含3大類「消水腫食物」，快跟著吃，甩開浮腫困擾。

想要消水腫、避免水腫狀況，首先就要知道為什麼會水腫，張家榕就指出5個常見的水腫原因。

1.久坐或久站，長時間維持同樣姿勢。

2.蛋白質營養不足，會造成營養不良性水腫。

3.愛吃重口味或加工食品吃過多，會吃入過多醬料或過多的鈉。

4.生理期前後，受到荷爾蒙影響。

5.疾病或藥物引起，如心、肝、腎等疾病。

而想要改善、避免水腫，可以從以下6個方法做起。

1.增加活動量



不要長時間維持同樣姿勢，像是久坐久站。

2.多吃原型食物



盡量避免吃太鹹的食物和加工食品。

3.攝取足夠蛋白質



多吃豆魚蛋肉類，攝取足夠蛋白質，同時減少攝取過多澱粉。

4.多吃含鉀食物



鉀可幫助鈉和水分排出。

5.多喝水



水腫不等於要限制水分攝入，相反地，水分攝取要足夠。

6.調整生活習慣



平時可多按摩、抬腳，並減少像是翹腳等不良姿勢。

張家榕更針對飲食補充，建議平時少吃加工食品、少調味，多喝水、多吃新鮮蔬果，尤其可多吃些「消水腫食物」，水果類包含香蕉、火龍果、奇異果、哈密瓜，蔬菜類則有菇類、菠菜、莧菜、空心菜、紫菜、昆布，而有些飲品也有幫助，像是玉米鬚茶、黑豆水、紅豆水、檸檬水。

但張家榕也提醒，水腫要找到根本原因，對症下藥最有效，不然像是病理性水腫的人，就算吃大量消水腫食物也不會消腫。若水腫狀況持續不消失，還伴隨其他症狀，如易喘、血壓高、小便有泡、尿量減少、腹水、手抖等現象，就可能是疾病引起的病理性水腫，就需要找專業醫師診察治療。

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