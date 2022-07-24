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狗狗專用「口腔慕斯」下殺450元　蘋果蜂蜜口味、舔一舔就完成

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文／C編

養寵物不能只是想跟牠玩、看牠好可愛，而是一種責任，要有把牠照顧好的決心，不僅食衣住行需要注意，健康更是最重要關鍵，「Her森森」推出狗狗用的「益菌革命TRIPLE PROBIO寵物專用益生菌口腔抗菌慕斯」，130mlx2罐組，原價1330元、特價899元，一瓶約450元，可以幫助狗狗清潔牙齒，保持潔淨好口氣。

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▲益菌革命,寵物,貓,狗,口腔,牙齒,清潔,Her森森。（圖／Her森森）

▲益菌革命 TRIPLE PROBIO寵物專用益生菌口腔抗菌慕斯（犬用），130mlx2罐組，原價1330元、特價899元，點我購買

這款口腔慕斯是使用食品級安全配方，主成份是純水、氫化蓖麻油、二氧化氯、TCI188乳酸片球菌發酵產物、柿果精華萃取、乳酸鈉，無添加酒精、薄荷與木糖醇，溫和不易刺激，讓毛小孩可以輕鬆接受，就像是泡泡的口感，一擠就到嘴裡，搭配舔食，清潔口腔。

清潔口腔對貓狗來說都是重要，卻很難進行的大事，通常牠們都不太喜歡被清潔嘴巴，要拿牙刷刷牙簡直超困難，這時好用的口腔清潔慕斯就很重要，可以直接擠到嘴裡，或按壓於飼主手上、寵物喜愛啃咬的物品，供寵物舔食，就可以達到潔凈的效果。

另外，會採取慕斯形態設計，是因為會快速滲入口腔齒縫，等於連細節都可以照顧到，避免死角問題，整罐添加德國專利製程技術，可以在牙齒上形成保護膜，使用一個小時之後，抗菌力依舊擁有超過90%的防護度。

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▲益菌革命,寵物,貓,狗,口腔,牙齒,清潔,Her森森。（圖／Her森森）

▲益菌革命 TRIPLE PROBIO寵物專用益生菌口腔抗菌慕斯（犬用），130mlx2罐組，原價1330元、特價899元，點我購買

「Her森森」推出「益菌革命TRIPLE PROBIO寵物專用益生菌口腔抗菌慕斯（犬用）」，130mlx2罐組，原價1330元、特價899元，蜂蜜蘋果風味，狗狗也可以輕鬆接受，清潔口腔變得好輕鬆，終於不用再大小眼對峙。

關鍵字：

益菌革命, 寵物, , , 口腔, 牙齒, 清潔, Her森森

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