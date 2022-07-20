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入睡困難、無法熟睡⋯6成人都有失眠問題　3種方法＋穴位按壓重拾好眠

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記者李薇／綜合報導

擔心確診、擔心收入減少，擔心孩子停課在家沒人顧，新冠疫情帶來的各種糟心事讓人焦慮，整晚腦子走馬燈，輾轉反側。根據「台灣睡眠醫學學會」（TSSM） 公布的「2022年台灣COVID-19影響國人睡眠調查」顯示，疫情期間，全台睡不好的人數比例飆升，讓近6成的人有睡眠品質不佳的問題。到底要怎樣才能安穩睡個覺？全真中醫診所院長褚柏菁親授精油挑選、使用方法，讓你擺脫負能量，同時助眠。

▲多特瑞,neom,精油,尼爾氏,保養。（圖／品牌提供）

【入睡困難型】：薰衣草、岩蘭草

很多人睡前總是想很多，擔心這個、擔心那個，想要讓運轉不停的大腦休息下來，可以在睡前使用2滴薰衣草精油加2滴岩蘭草精油，用分餾椰子油稀釋之後，擦在胸口及腳底，輕輕按摩揉捏，散發的氣息可以穩定思緒，幫助入睡（喜歡伊蘭伊蘭的香氣，也可以添加1滴）。除此之外，也可以搭配按壓、指揉神門穴與內關穴，左右手早晚各按5分鐘，可有效提升睡眠的品質。

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【無法熟睡型】：雪松、苦橙葉

睡眠品質不好的人大多是夢多且淺眠，可以在房間用雪松或苦橙葉精油擴香整夜。這兩種精油都有舒緩緊張情緒與壓力的功效。建議睡前可以在雙手手背按壓合谷穴（虎口併攏肌肉突起最高處），幫助放鬆情緒，能獲得更好的睡眠品質。

▲多特瑞,neom,精油,尼爾氏,保養。（圖／品牌提供）

【清晨清醒型】：檀香、馬鬱蘭

是否清晨起床上個廁所就睡不著了呢？ 除了睡前要控制飲水量之外，也可以將檀香或馬鬱蘭精油滴幾滴在枕頭上，幫助舒緩緊繃感，放鬆及安撫情緒並且在空閒時或是清晨清醒後，多按壓手掌中心區域的心包區，可穩定情緒、促進睡眠品質。

▲多特瑞,neom,精油,尼爾氏,保養。（圖／品牌提供）

多特瑞精油保健師陳怡伶分享：助眠的精油無論是透過泡澡、按摩、擴香等各種方式都幫助放鬆安神，但若沒有工具或時間，以最簡單的「嗅吸法」也很有效果，將精油稀釋後在掌心搓揉後，手掌心蓋住鼻子的「嗅吸法」可以達到快速放鬆作用。

【推薦單品】

多特瑞 薰衣草精油

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NEOM 靜心舒眠精油

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尼爾氏NYR 睡美人複方精油

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多特瑞, neom, 精油, 尼爾氏, 保養

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