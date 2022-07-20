曬黑不用怕！營養師點名「6款美白食物」，讓你很快白回來

▲綠茶針對曬後修復也很有幫助。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

夏季豔陽高照，外出一會兒，肌膚就暗了一號，回家擦美白產品補救還不夠，這時更該為身體補充美白食物，外塗內補幫助為吃肌膚白嫩透亮，讓你即便曬黑也能快速白回來。營養余朱青點名6款美白食物，跟著吃不會錯！

#番茄

番茄中內含有強力抗氧化營養素，能幫助預防紫外線對肌膚造成的斑點、皺紋，營養師余朱青表示，每天補充16毫克茄紅素（相當於3顆大番茄或25顆小番茄），可以降低4成曬傷機率，營養師分享加油煮過的熟番茄更能吸收茄紅素。

#酪梨

酪梨富含維生素C及E，能有效抵抗自由基，減少皮膚的黑色素生成，保持潤澤水嫩，加上具有好的脂肪，營養價值極高，是很棒的美容水果之一。

#高維生素C水果

營養師指出，維生素C能促進膠原蛋白合成，使肌膚緊緻光滑又有彈性，更能加速曬傷後皮膚的癒合。



#綠茶

綠茶中的茶多酚、兒茶素，能幫助清除體內毒素，同時促進新陳代謝，幫助曬後修復，改善暗沉。

#薏仁

營養師分享，常聽到長輩說喝薏仁水有助美白，所言不假。薏仁含有的菸鹼素可以淡化斑點、改善蠟黃，提升代謝同時幫助保濕，更能幫助排除身體多餘水分。

#深綠色蔬菜

內含維生素B能保護皮膚油脂正常分泌，保留因日曬而流失的水分，類胡蘿蔔素則能減少紫外線損傷，幫助強化肌膚抵抗力。