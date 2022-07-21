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布萊德彼特熱到「穿裙子」引話題！　完美駕馭粉色系帥翻天

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記者王則絲／外電報導

好萊塢巨星「小布」布萊德彼特（Brad Pitt）近日為宣傳新電影《子彈列車》（Bullet Train），在歐洲城市展開巡迴活動，為因應歐洲熱浪來襲，布萊德彼特這幾天不只是數度穿上清爽的粉色系套裝，19日在柏林舉行首映會時還穿得特別「清涼」，他乾脆是換上了「裙子」亮相，且依然帥翻，破格的紅毯造型立刻引發話題。

▲布萊德彼特。（圖／達志影像）

▲布萊德彼特電影首映式紅毯上破格穿「裙子」亮相。（圖／達志影像）

布萊德彼特自《從前，有個好萊塢》後終於有新作品，攜手喬伊金（Joey King）最新主演動作爽片《子彈列車》即將在8月3日上映，近日布萊德彼特在歐洲各城市展開首映式宣傳活動，正逢熱浪來襲，整個歐洲籠罩在酷暑當中，因此這回行程布萊德彼特的造型都以清爽色系、亞麻材質的服裝為主，獲得外媒盛讚。

布萊德彼特19日出席電影柏林首映時，穿著棕色的套裝亮相紅毯，而下半身這條不規則剪裁的毛邊裙立刻成為媒體焦點，及膝的裙子搭配半筒軍靴，讓他露出小腿上的犀牛刺青，破格的造型頗獲好評，有粉絲評價：「當你認為布萊德彼特無法變得更性感的時候，他穿了一條裙子。」

▲布萊德彼特。（圖／達志影像）

▲布萊德彼特。（圖／翻攝自IG）

▲布萊德彼特近日的電影宣傳行程造型。（圖／達志影像、翻攝自IG@bullettrainmovie）

為應付酷熱的天氣，布萊德彼特這幾天的造型選擇Haans Nicholas Mott設計的休閒亞麻套裝，包括多種不同的清爽色調，像是粉色系、哈密瓜橘色系的運動風外套或是襯衫，他都完美駕馭，造型獲得外媒大大盛讚。

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關鍵字：

Brad Pitt, 布萊德彼特, 子彈列車, 裙子, 小布, Bullet Train

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