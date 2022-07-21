皮膚科醫師曝「長痘期」保養6大重點！噴霧、化妝水要少用

▲皮膚科醫師教長痘期間正確保養秘訣，幫助穩定膚況。（圖／翻攝IG@laneige_kr、@innisfreeofficial）

記者張毓容／綜合報導

許多人都有痘痘粉刺困擾，尤其長痘痘時，又油又乾的肌膚狀態加上紅腫、刺痛等不適感，讓人不知該如何保養才好。知名皮膚科醫師廖苑利就分享了長痘期間的護膚6大重點，從清潔、保濕到抗痘控油都有「眉角」，照著做幫你穩定長痘期間肌膚狀況、幫助痘痘加速復原。

＃溫和洗臉清潔



使用弱酸性胺基酸潔面乳，避開皂基潔面乳，且不要用冷熱水交替洗，保持攝氏33度左右的無感水溫。皂基清潔力過度，容易造成皮膚天然保濕因子被破壞，洗臉之後臉部會發乾，而胺基酸的pH值與人體pH值非常相近，高效清潔的同時也很溫和。

＃減少噴霧、化妝水的使用



化妝水、噴霧和收斂水的揮發性比較快，容易讓肌膚變乾，尤其收斂水含有的酒精成分，也會對肌膚造成過度刺激。

＃加強保濕



當肌膚出現問題時，皮膚天然保濕因子不足，會使保濕能力下降，也就使肌膚出現乾燥、水油不平衡、甚至屏障受損等狀況。這時就需要像是水凝霜等能補水保濕，又能控油的乳霜。

＃功效護膚



長痘期間的保養品首選含有杏仁酸、蘋果酸、A酸、水楊酸、茶樹成分的，酸類能加強代謝，減少皮脂生成堆積，進而改善一些出油問題。

＃做好日常防曬



長痘痘的肌膚，本身屏障功能就有受損，對日光的敏感性更強，太陽紫外線的照射就會更加重痤瘡引起的色素沈澱，遺留嚴重的痘印痘疤了。

＃正確敷面膜



痘痘肌盡量選擇安全係數高的保濕面膜或醫美面膜，且敷面膜最多一週2～3次。每天敷面膜，水分不斷讓表皮層的角質細胞處於浸潤狀態，會使對外界刺激的屏蔽變差，且表面脂質會流失，容易造成「水合性皮膚」。

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