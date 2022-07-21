韓韶禧根本人間BALENCIAGA！「可甜可鹽」蛋糕裙、全黑私服電翻網





▲韓韶禧近期前往紐約工作 。（圖／翻攝自韓韶禧 IG）



記者鮑璿安／台北報導

韓女星韓韶禧（韓素希）以BALENCIAGA品牌大使身份，近期飛往紐約工作，稍早她在IG PO出在當地遊玩的美照，只見韓素希私服穿搭非常亮眼，無論是暗黑巨大廓形的西裝外套或是甜美蛋糕裙都難不倒，吸引超過百萬粉絲按讚。

▲韓韶禧身穿BALENCIAGA單品非常盡責。（圖／翻攝自韓韶禧 IG）

韓韶禧以《無法抗拒的他》、《以吾之名》等戲劇聲勢看漲，還摘下BALENCIAGA品牌大使身份，此次前往紐約工作，她曬出私服美照，全身黑單品就出自BALENCIAGA，以黑色oversize西裝外套搭配上搶眼輪廓的中筒靴，只見韓韶禧對鏡自拍，藏不住精緻臉蛋，駕馭品牌單品恰到好處。

▲韓韶禧換上丹麥新銳設計師品牌Ganni 淺黃色印花長裙搭配招牌包款Le Cagole 。（圖／翻攝自韓韶禧 IG）

此外風格一變 ，韓韶禧換上丹麥新銳設計師品牌Ganni 淺黃色印花長裙，粗肩帶與層層堆疊的蛋糕裙身立刻營造出甜美氛圍。身為品牌大使，她也不忘背上品牌招牌包款Le Cagole 相佐，重現經典機車包特色，最後以尖頭靴收尾，一柔一剛很有個人風格。