風・Luxury／百年靈潛水錶四尺寸、繽紛色盡出　搶攻男、女市場　

▲百年靈Superocean超級海洋自動腕錶款式豐富。（圖／百年靈提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

百年靈（Breitling）全台第一間專賣店於台北101購物中心正式營運，第一波登場的新作為備有36、42、44、46等四種尺寸的Superocean超級海洋腕錶，一舉搶攻男、女錶市場，此系列保留六、七十年代原創錶款「Slow Motion」特色，細究每個尺寸還有特殊材質或與衝浪冠軍Kelly Slater合作的限量版，每一款都深具話題性。

▲百年靈台北101專賣店融合現代復古風格與紐約工業設計。

原創的百年靈Superocean超級海洋腕錶，設計師捨棄潛水員不需要設計，大膽取消秒針，特別凸顯潛水員最需要的分鐘計時碼錶，由於一小時旋轉一圈，被暱稱為「Slow Motion」，同時配備對比鮮明的分鐘圈方便辨識。今年亮相的

新一代Superocean超級海洋腕錶，承襲經典元素，但加回錶主日常需要的秒針，配備單向旋轉的防刮陶瓷錶圈，唯獨錶徑46毫米的錶款採具安全鎖的雙向旋轉錶圈。

▲百年靈Superocean超級海洋46毫米自動腕錶藍色面盤款，142,000元。





▲百年靈Superocean超級海洋44毫米自動腕錶，青銅款167,000元

防水300米的Superocean超級海洋腕錶，四個尺寸錶款均配有繽紛面盤，各有精鋼、半金材質，當中44毫米和42毫米備有特殊合金青銅版本採用特殊合金，會隨時間推移展現色澤變化，而錶帶有橡膠或三排式可調節金屬錶鍊。此外，百年靈邀衝浪冠軍Kelly Slater共同設計限量1000只的超級海洋自動腕錶42同名特別版，橘色面盤搭配軍綠色橡膠錶帶非常搶眼，靈感來自父親衝浪時所戴的錶款色調。

▲衝浪冠軍Kelly Slater與百年靈合作推出橘色面的超級海洋42毫米自動腕錶Kelly Slater限量版，146,000元。





▲百年靈Superocean超級海洋36毫米自動腕錶適合女性佩戴，土耳其藍面盤款136,000元。



雷達表（RADO）明星錶款Captain Cook庫克船長高科技陶瓷潛水腕錶人氣也爆棚，今年更全面大升級，成為品牌首只通過嚴格ISO 6425專業潛水認證的高科技陶瓷腕錶，於錶背鐫刻的「DIVER’S WATCH 300M」字樣，搭載Nivachron™鈦合金游絲的新一代Calibre R763自動上鍊機芯，具80小時動力儲存；外型則保留1962年潛水錶元素，其紅色數字日期視窗與Super-LumiNova夜光塗層處理的大尺寸時、分、秒針，確保絕佳易讀性。

▲雷達表Captain Cook庫克船長高科技陶瓷潛水腕錶，102,100元。（圖／雷達表提供）

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