感情最大地雷就是「失去自我」　擁抱彼此的原廠設定，越相處越愛

文／女子學

戀愛中的每對情侶，願意走在一起是被彼此的「本質」互相吸引，相互依賴並分享日常。情侶相處方式有很多種，而其中最大的地雷就是「失去自我」。身為彼此伴侶，更應該維持自己原本的樣貌，邀請對方一同參與彼此的生活圈，讓對方也能夠發現自己的另外一面。

適當溝通 對等的愛

愛情使人盲目，愛一個人就會想展現出自己最好的一面，毫無保留地付出，甚至愛到忘了自己。面對內心衝突與矛盾，反而選擇隱忍不說出口，這在關係中容易出現隱形危機。當感覺相處不太愉快的時候，應該理性且冷靜地講出心中的矛盾，與對方一起溝通找出解決方案。問題解決後，先讓自己心情開朗起來，而後去影響對方，找回過去的幸福時光，千萬別為了成全一段美好的愛情而放掉原本的自己。

▲別為了成全一段美好的愛情而放掉原本的自己。（圖／Pinterest @ligiapantoja43）

當自己時間的主人

單身的時候自己過生活，時而精彩，時而空虛；進入一段關係後，漸漸將重心轉移到對方身上，很多事以對方為主，相信是許多熱戀期中情侶的狀況，到了第 2、3 年開始，才開始意識到失去「自己的生活」，只想和對方做一樣的事情，亦或是只想花時間與對方相處，連原本喜歡的休閒娛樂也慢慢捨棄；一段好的愛情應該要是兩人共同成長，適時協調是必然的，但別完全以單方面的時間為時間，一昧地配合對方，將漸漸失去愛情真正的意義。

▲一段好的愛情應該要是兩人共同成長（圖／Pinterest @SdS8012）

越相處越愛

雙方皆來自不同的家庭背景，生活態度、價值觀、日常習慣或是內在聲音等等都有不同，互相了解後的「磨合」是必經過程！經過溝通協調，達到共識，心甘情願地為對方調整一些日常中的小習慣，此行為並不影響你原本的個性。在一起的過程中，也可以檢視在關係中的自己，是否比單身更好，思考哪些地方可以更好，甚至是值不值得繼續走下去，從任何方面來說，都是一種成長，在好的關係中形成一個好的循環。

想要被怎麼對待，就先怎麼對待自己！感情只是生活的一部分，關係中不能失去自己，擁抱彼此真實的自己，不只愛他所有，並愛他原廠設定的樣子，若是真愛的話，相信你越做自己對方越愛你，一起在細水長流的戀愛中好好做自己吧！

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