G-SHOCK七夕錶飄文青風　錶帶秀仰望銀河情侶插畫

▲G-SHOCK x長場雄聯名錶款GMA-S2100YU，展現情人一同仰望著天上的銀河的專注神情。（圖／CASIO提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

近日走進CASIO G-SHOCK位於台北東區的直營概念店，肯定被清新風格的情侶圖案插畫布置吸引，催生出此限定裝飾的正是第三度與品牌合作的日本藝術家長場雄（YU NAGABA），此次他以七夕為主題，描繪戀愛中情侶一同仰望天上銀河的專注神情，不僅以期間限定的大型布置呈現，也躍上聯名錶款GMA-S2100YU的錶帶上，流露幸福氛圍。

▲G-SHOCK x長場雄聯名錶款GMA-S2100YU 4,300元，隨錶附贈聯名帆布肩背托特包，送完為止。

長場雄擅長運用簡約線條表現出人物特色，此次與G-SHOCK合作，選定八角錶殼的GMA-S2100系列設計七夕情人節錶款，在白色錶帶上印刷他勾勒的凝視星空情侶，同時點綴銀灰色星星與他的招牌簽名，本周六於台北概念店上市，隨錶附贈聯名托特包，送完為止。

▲G-SHOCK x長場雄於品牌台北概念店期間的限定佈置。





▲G-SHOCK第三度與長場雄合作，他暢談此次設計理念。

星空一直是溫柔系女錶鍾愛的設計主題，CITIZEN旗下女錶品牌wicca最新的星飾系列腕錶，以月環為靈感，黑色面盤的KP5-662-51腕錶裝飾點點星塵，與12時方向錶框上的閃耀水晶遙相呼應，時標3與9也鑲飾水晶增添亮點，8時處還暗藏粉紅小愛心洩露甜蜜心情，配備可輕鬆調整長度的金屬鍊帶。

▲CITIZEN旗下女錶品牌wicca星飾系列KP5-662-51腕錶，8,900元。（圖／CITIZEN提供，以下同）

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