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阿湯哥《捍衛戰士2》橫跨36年的感動　只為大螢幕而生的賣座神片

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文／女子學

若要說有哪部電影值得讓人等待36年，想必答案只有一個，就是今年橫掃各國票房冠軍的《捍衛戰士：獨行俠》。本片由派拉蒙影業發行、製作成本高達 1.7 億美金，並交由年屆60歲的美國動作片巨星湯姆克魯斯領銜主演。前作《捍衛戰士》於1986年上映，以戰鬥機纏鬥為賣點的劇情，不僅點燃了影迷的滿腔熱血、催出當年票房冠軍，更是令許多年輕人懷抱一飛衝天的夢想，使當年美國軍隊都有極為出色的募兵成效。

36年過去，如今續集的上映，讓不少已年逾半百的長輩們，藉由精彩的飛行畫面，再次回味當年的壯志凌雲；在動作畫面與動人情節的巧妙搭配下，許多未曾看過首集的年輕影迷，也難不被片中的情節給渲染，絕對不生無法銜接的問題。作為一部賣弄情懷殺的商業大片，《捍衛戰士：獨行俠》串起了兩代的回憶，它不只是部能夠一看再看的好電影，更是部值得攜老扶幼，一同在戲院中感受純粹快感的爽片神作。

▲《捍衛戰士2》 。（圖／《捍衛戰士：獨行俠》幕後照）

▲《捍衛戰士2》重金打造空戰場景（圖／《捍衛戰士：獨行俠》幕後照，下同）

重金打造空戰場景，「阿湯哥風格」只玩真實的沉浸式觀影體驗

《捍衛戰士：獨行俠》不僅是為了賺取高額票房的商業大作，更可以說是帶劇情的美軍募兵廣告，也因此拍攝過程必然得倚賴美國國防部的傾力相助；根據報導，派拉蒙影業在海軍「贊助」的情況下，以每小時近34萬元台幣的驚人租金，租借現役美軍戰鬥機以供拍攝。電影中的飛行畫面、角色在飛機中的鏡頭，多是將攝影機放置在戰機座艙中，捕捉演員最為真實的表情畫面。

在電影的幕後花絮中，湯姆克魯斯指出「若真要拍，就要親自駕駛戰機，並能體驗駕駛戰鬥機的感覺，且得真的從航空母艦甲板起飛」讓整部電影除了延續首集的感動與溫情，更是把湯姆克魯斯拍戲親力親為的堅持，完完全全地體現在這部電影。礙於機艙內的拍攝困難，導演更教導演員如何在飛機上拍攝與打光，讓演員能夠自己捕捉最佳畫面，因此說這是一部空前絕後的空戰電影，絕對是實至名歸。

▲《捍衛戰士2》 。（圖／《捍衛戰士：獨行俠》幕後照）

一圓充滿遺憾的父子情節，留下關於時間的淚水

《捍衛戰士：獨行俠》講述海軍飛官「獨行俠」彼得，在被迫退役前遇見已故戰友兒子「公雞」布雷德利的故事；兩人從滿是誤會的心結，在經歷出生入死的艱苦任務後，卸下心防並接納對方的動人勵志故事。好萊塢動作片常見的解任務情節，搭配電影畫面的色調調整，使其頗有上世紀超級英雄電影仍未獨斷市場時，最為純粹的美式動作劇情片的味道；就是因為劇情的簡單粗暴，才更能放大它的優點所在。

《捍衛戰士：獨行俠》以全球累積11億多美金的鬼神表現，刷新了阿湯哥從影以來的紀錄，且在疫情之後的票房榜中，僅落後於《蜘蛛人：無家日》的19億美金，巧妙的是兩部電影皆是主打回憶殺的動作片，也因此更說明了今日的票房市場，勝負的關鍵在於能否突破主要受眾，在吸引新觀眾的同時，讓上了年紀的年長影迷能夠重回戲院。倘若還沒看過《捍衛戰士：獨行俠》，絕對要趁著電影下檔前，進入影廳體驗前所未有的飛行體驗，每一幀畫面都對得起付給戲院的每分每毫！

延伸閱讀

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※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

女子學, 湯姆克魯斯, 捍衛戰士獨行俠

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