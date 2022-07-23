《輝耀姬物語》給他人不想要的幸福，就是變相的情勒

文／女子學

「這是我的命名宴吧？怎麼我會獨坐在這裡呢？」接著簾外賓客的不屑話語傳來「什麼公主，不就是買來的！」那一刻，輝耀姬再也按捺不住情緒，捏碎了酒皿，如鬼魅般悲鳴，衝破一扇又一扇的門，褪下一件又一件的華麗衣裳，然後一身襤褸地回到深山中，卻不料人事已非。但這終只是一場夢，一場無力改變現實的內心逃脫。

「命名宴時無奈自嘲的輝耀姬」是編輯觀賞完《輝耀姬物語》仍久殘心間的一幕場景。這段風格丕變宛如驚悚片，乍看似是令人滿懷疑問的衝突感，高畑勳導演將輝耀姬內心的迷惑、渴望……雜陳的煩悶之情表現得淋漓盡致。

▲《輝耀姬物語》是吉卜力工作室的動畫導演高畑勳重新詮釋日本經典文學《竹取物語》的動畫電影（圖／STUDIO GHIBLI，下同）



《輝耀姬物語》是吉卜力工作室的動畫導演高畑勳重新詮釋日本經典文學《竹取物語》的動畫電影，概略的故事是以划竹為生的老翁在竹林中撿到了女嬰後，接連在林中發現大量金子與華美衣物，便認為這是上天要讓她過著好日子，於是老翁建豪邸、找人將她培養成高貴公主，並期望將其嫁與達官顯要。對他而言，只有如此才是女人通往幸福的唯一路徑，可真的是這樣嗎？

給他人不想要的幸福是變相的情勒

咚……咚……划竹的聲響中，帶來了輝耀姬的降臨。老夫婦起初有的是看著孩子逐漸成長的純粹喜悅，直到划竹老翁取得財物後，一切變了樣，為了達成上天的期盼（自己的解讀），一句又一句的「這是你想要的幸福吧？」將原本在山林間自由奔跑、眼中布滿光芒的「竹子」，一步一步推往囚於豪邸、心若死灰的「輝耀姬」。

有些人總是以愛之名將自己認為的「幸福」強壓在他人身上，也許是懷著真切美意地為其著想，但在沒有彼此溝通，真的去瞭解對方所定義的幸福，再好的給予也只是變相的情勒束縛，正如輝耀姬曾堅定地對父親說：「要我當妃子就殺了我吧！或是等你封官後，我再自殺。」這段對話聽來殘酷，卻表露出諸多被情感關係控制者的心聲。

沒有誰是誰的附屬品

原先認為輝耀姬不過就是卑微存在的皇親國戚，在聽到為其命名的齋部秋田對她花容月貌的無比讚頌，便爭先恐後地去追求。面對來勢洶洶的獨佔之慾，輝耀姬自覺「不是誰的附屬品」，更遑論是他們口中的「稀世珍寶」，於是要求他們分別找到這些傳說中的珍寶，想以此逼退他們。

不管處於哪個時代，女性只能走向淪為附屬物的命運嗎？其實無論男女，都要如輝耀姬那般為自己的身體、靈魂自由而搏鬥，擁抱自己存在的價值。

只是想「活著」，而不是成為虛假的自己

原以為會知難而退的皇親國戚仍不死心，不惜用假貨蒙混、面臨惡難，甚至賠上性命。在知道有人為得到自己而喪命時，輝耀姬徹底崩潰了，「庭園是假的，欺瞞的小村莊是假，我是假的，一切都是假的……」她大肆破壞精心打造的庭園，毀去懷念故鄉的造景，再也無法用自欺假象麻痺自己，無力地喊出「我的存在會為他人帶來不幸」。

「我……生下來就是為了活著啊……！就像鳥兒、野獸那樣……」循著自然軌跡成長，一如四季的變化，嘗盡人生中的喜怒哀樂，輝耀姬最終明白不將他人的期盼堆累成虛假的自己，不走他人認為的幸福之路，而是自己定義幸福。

不似片中開頭母親那句「好漂亮的人偶」的虛假美麗，輝耀姬在其短暫的人間時光始終追求活出「真實」，就如她反駁月宮仙人時所說：「這裡一點也不汙穢！無論喜悅或是悲傷，這片土地上的生物全都散發光彩。」也許我們所經歷的一切並不完美，但細究其中豐富滋味，最終會尋到屬於自己的溫柔詮釋。

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