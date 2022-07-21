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田馥甄當10年帶貨女王　3萬錶上手喊「把日子過成想要的樣子」

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▲▼CITIZEN 。（圖／公關照）

▲田馥甄與CITIZEN的合作邁入第10年。（圖／CITIZEN提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

歌手田馥甄（Hebe）不時在IG分享她走入山林、做菜、插花的生活照，怡然自得的生活，完全印證她在CITIZEN最新廣告片中所說「把日子，過成想要的樣子」、「為自己的世界，增添一些色彩」，今年她與品牌合作邁入第10年，繼續以「帶貨女王」之姿戴著3萬元的CITIZEN新錶，展現優雅自信風采。

▲▼CITIZEN 。（圖／公關照）

▲CITIZEN台灣25周年限定款CB1109-52W限量1500只，以36mm大錶徑展現自信風格，30,900元。

田馥甄懂得在忙碌工作與私人生活中取得平衡，從容不迫又懂得過日子的形象是不少女性心中的典範，也成為CITIZEN女錶最佳代言人，她於最新廣告中戴上品牌深耕台灣25周年的限定款CB1109-52W，是CITIZEN女錶罕見的36mm大錶徑尺寸，粉蝶貝面盤上點綴戒環滾邊，搭配立體羅馬時標，其中6時位置的太陽徽飾展現正能量，更令人驚喜是整只錶由鈦金屬打造，重量僅35克；品牌同步推出「水耀光」光動能亞洲限定錶款EW2635-54W，以漸層粉紅錶面配上水滴造型時標，演繹水波紋輕柔的動態形象。

▲▼CITIZEN 。（圖／公關照）

▲CITIZEN「水耀光」光動能亞洲限定錶EW2635-54W以水波紋發想，15,800元。

瑞典腕錶飾品品牌Daniel Wellington（簡稱DW）旗下運動風錶款也染上甜美粉紅色，推出ICONIC PINK MOTION千禧粉膠腕錶，以簡約的白色面盤，搭配具彈性、耐高溫、耐化學性等特性的粉色高級氟橡膠錶帶，錶帶正面刻有品牌名稱，背面則採特殊凹陷設計更為柔韌舒適、彎曲貼合手腕，大幅減低流汗佩戴的不適感，完美融入戶外休閒穿搭，共有錶徑32mm與40mm兩種尺寸。

▲▼CITIZEN 。（圖／公關照）▲▼CITIZEN 。（圖／公關照）

▲DW ICONIC PINK MOTION千禧粉膠腕錶，40mm款9,090元。（圖／DW提供）

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關鍵字：

CITIZEN, 田馥甄, Hebe, DW, Daniel Wellington

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