布納咖啡館「中和店」新開幕3亮點！必吃豪華菜色、歐式風格偽出國

記者王則絲／台北報導

人氣不限時餐廳「BUNA CAFÉ布納咖啡館」今年七月於新北中和四號公園（八二三公園）開設最新「中和公園館」新店面，佔地超過百坪的空間內以歐式風格的裝潢打造，除了提供布納招牌的冰滴咖啡之外，也新增了許多豪華新菜色，以下就搶先來看看布納咖啡館「中和店」新開幕亮點有哪些。

▲BUNA CAFÉ布納咖啡館開設全新「中和公園館」。（圖／品牌提供）

布納咖啡館招牌特色

自2015年於桃園藝文特區開設第一間BUNA CAFÉ布納咖啡館後，平均以一年一間的速度擴展，目前全台灣總共有七間分店，包括桃園藝文管、林口館、中壢館、新北新莊館、台北內湖館、台北信義館和最新的中和公園館，全分店的共同特色，就是主打舒適寬敞的空間與「不限時」，以及超好拍的高顏值裝潢，招牌飲品「冰釀冰滴咖啡」以及虹吸式現煮咖啡，咖啡控必喝。

▲布納咖啡館招牌「冰釀冰滴咖啡」。（圖／記者王則絲攝）

▲虹吸式現煮手工咖啡。（圖／記者王則絲攝）

超大VIP包廂結合藝廊概念

布納咖啡館中和公園館收藏並常態展出台灣當代藝術家黃志偉的「精・彩」Formidable個展，將台灣民俗信仰美學融入現代歐風的裝潢空間；VIP包廂十分寬敞，最多可容納32人，也可格為兩間分開使用，且內部設有投影器材，適合朋友慶生、商業會議、大型派對⋯⋯。

▲布納咖啡館中和公園館收藏並常態展出台灣當代藝術家黃志偉的「精・彩」Formidable個展。（圖／品牌提供）

亮點豪華菜色

布納咖啡館的餐點每一份份量都非常大，並營造浮誇澎湃的視覺感受，主打無國界料理，餐點選項豐富多元，從早午餐、義大利麵、燉飯、披薩、排餐到甜點，看著菜單就叫人選擇困難。

▲海膽鮮蝦義大利麵、牛肝箘燉飯佐櫻桃鴨胸。（圖／記者王則絲攝）

朋友們聚會最適合點豐盛拼盤一起享用，可以一次吃到多種料理，像是精選雙人套餐系列「爐烤特選無骨牛小排海陸拼盤」，內含最精華的肋脊部牛小排、菲力挪威鮭魚排、炸牡蠣以及最搶眼的大龍蝦；「主廚大拼盤」更為豐富，一舉囊括了德國豬腳、豬肋排、雞翅、德式香腸、羔羊排以及涮嘴的脆薯；熱愛海鮮的朋友們則不必猶豫了，「豪華龍蝦海鮮拼盤」點下去不會後悔，拼盤中有淡菜、鮮蝦、鮭魚、酥炸中卷、炸牡蠣，以及轉換口味的烤蔬菜，一道就超滿足。

▲精選雙人套餐系列「爐烤特選無骨牛小排海陸拼盤」。（圖／品牌提供）

▲「豪華龍蝦海鮮拼盤」。（圖／品牌提供）

▲「主廚派對大拼盤」。（圖／記者王則絲攝）

▲脆烤豬腳與德式酸菜。（圖／記者王則絲攝）

另外，台北信義區也於7月迎來新開幕的「CURISTA COFFEE奎士咖啡」，佔地百坪的大型精品咖啡館，以純白極簡風格打造，店內360度環狀大理石吧台為其最大、最美的特色。

奎士咖啡首間市府旗艦店以純白極簡、藝術、工業風設計為靈感，包括360度環狀大理石吧台，以及懸吊在空中的咖啡飄香裝置藝術，並以原木打造開放式立食區，並用造價百萬的咖啡樹藝術品作為館內裝飾。

▲奎士咖啡在台北信義計畫區打造百坪大型精品咖啡館。（圖／業者提供）



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