劉詩詩少女風穿搭必備白衣、牛仔褲　逾30萬行頭全是香奈兒

▲劉詩詩分享夏日穿搭，全身造型與包款都出自香奈兒。（圖／翻攝liushishi_lss IG）

記者陳雅韻／台北報導

35歲的大陸女星劉詩詩與吳奇隆結婚後，育有兒子「步步」，她對私生活相當保護，顯少在社群媒體發布工作外的照片，近日她難得分享兩套夏日穿搭，有趣的是都以白上衣配上牛仔褲，顯見對此清新風格情有獨鍾，當中一套全身都是香奈兒（CHANEL），行頭總值超過30萬元。

▲劉詩詩穿的香奈兒字樣印花牛仔褲與包款都出自2022春夏前導系列，褲子 68,600元，多色皮革CHANEL 19包款186,100元。（圖／翻攝liushishi_lss IG）

劉詩詩是香奈兒活動常客，她也是忠實擁護者，最新曝光的造型為香奈兒白色針織衫，搭配2022春夏前導系列、定價68,600元的丹寧多色CHANEL字樣印花牛仔褲，鞋子微白色皮革雙C LOGO平底鞋，配上186,100元的多色皮革CHANEL 19包款，流露活潑氣息。

▲劉詩詩以白上衣搭牛仔褲、斜背包的造型展現清新風格。（圖／翻攝劉詩詩微博）

更令粉絲羨慕的是3月在全球引爆搶購潮的Swatch與OMEGA（歐米茄）聯名Speedmaster Moonwatch超霸登月錶系列，身為歐米茄大使的她，毫不費力就將當中「Mission to the Sun」款式納為收藏，配上她所穿的法國時裝品牌Sezane白色圓領上衣與牛仔褲，青春洋溢，被網友大讚根本是少女。

▲劉詩詩戴上一度引發全球搶購熱潮的OMEGA x Swatch Bioceramic MoonSwatch系列中的Mission to the Sun款式，7,900元。（圖／翻攝劉詩詩微博）



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