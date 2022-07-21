夏日必備5款「白茶保養」保濕又抗老！超強面膜連「小辣椒」都愛用

▲近來保養圈掀起一股白茶風潮，不少新品都添加白茶。（圖／品牌提供）



記者張毓容／綜合報導

喜歡香水的人應該都對白茶不陌生，清新淡雅的香氣讓許多人愛不釋手，但白茶魅力可不僅於此，其擁有強大的抗氧化功效和保濕效果，用在肌膚保養上更能幫助抗老、滋潤肌膚。近來保養圈就掀起一股白茶風潮，從臉部到頭髮、身體保養品都有不少產品加入白茶，為肌膚打造療癒護理享受。

▲Snow Fox 京都櫻花白茶面膜，25ml/5入，NT$950。



添加日本京都櫻花精華，含豐富多酚，可舒緩肌膚、提升防禦力，白茶精華則擁有豐盛的茶單寧含量，可延緩老化、重現肌膚保水光澤，搭配100％有機棉面膜紙，能迅速調整疲勞肌膚狀態，連好萊塢女星「小辣椒」葛妮絲派特洛都愛用，更曾公開推薦。

▲BOTANIST 植物性夏季白茶洗髮精（清爽柔順）—白茶&柑橘，490ml，NT$550；植物性夏季白茶沐浴乳—白茶&柑橘，490ml，NT$390。



從上市就超火紅的日本植物系洗沐品牌BOTANIST，今年夏季全新「植物性夏季白茶系列」，以日本三大名茶之一「狹山茶」製成的白茶精華搭配100%日本產茶籽油作為主配方，推出2種洗潤髮品、沐浴乳及身體噴霧共6款新品。加上清新乾爽的草本系涼感和高級白茶香，讓夏季洗沐也能涼爽舒適，同時修護夏季紫外線容易造成的乾燥損傷。

▲東森自然美 森美妍白茶賦活保濕精萃，30ml，NT$2,880。



運用保濕效果好、能舒緩肌膚敏感不適的白茶萃取，搭配高濃度γ-PGA保濕成分，並添加神經醯胺、H.A.玻尿酸精華及多種天然植萃保濕成分，能深層補水保濕，舒緩肌膚，並能在肌膚上形成隱形面膜般的保護薄膜，幫助防止水分流失，為肌膚帶來滿滿的保濕潤澤，又不會有黏膩殘留感。

▲Sukin 白茶與茉莉身體角質調理霜，200ml，NT$430。



特別選用來自浮石、火山沙和竹莖作為磨砂顆粒，能夠細膩且輕柔的去除角質，使肌膚恢復柔滑透亮，添加白茶、枸杞與銀杏葉成分，能夠調理並修復肌膚，獨特抗氧化的功效，則讓皮膚健康透亮。

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