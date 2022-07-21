冰上王子「羽生結弦」20金句激勵人心：過去的自己就是為了被超越而存在

文／妞新聞

日本「冰上王子」羽生結弦靠著驚人的滑冰實力以及努力不懈的精神，成為了花式滑冰史上最不可或缺的人物，他那謙虛的態度改變了花滑賽事的競爭風氣，就像是寒冬中暖陽，融化了所有選手和觀眾們的心。這次妞編輯整理出20句羽生結弦的金句語錄，一起來看看這位王子曾說出多少激勵人心的話吧！

羽生結弦金句語錄

1.我會在內心變得荒蕪之前守護好自己的心，也希望大家守護好自己的心。

在宣布退役的記者會上，羽生結弦表示自己一直以來都乘載著很大的壓力，同時也希望這個決定能成為更善待自己內心世界的契機，最後也不忘鼓勵粉絲們要正視自己的內心。

▲羽生結弦（圖／Twitter@TEAM JAPAN，下同）

2.我想贏，這是我的動力來源。不管怎麼鬱悶糾結或者找藉口，結果都不會改變。新的敵人是自己。

講出這句話的羽生結弦真的好帥氣！

3.我想獲得壓倒性的勝利，在所有人都零失誤的情況下，我也零失誤地拿到冠軍。

這就是羽生結弦作為運動員的決心，實在太令人佩服了。

4.做不到的話，就做到能做到為止；做到後，就繼續做到完美為止；做到完美之後，就繼續做到無論做幾次都能完美為止。

羽生結弦真的是一位對自我非常要求的選手呢！

5.努力也許會說謊，但不會白費。



相信不少喜歡羽生結弦的妞妞們一定都聽過這句話吧？努力不一定會成功，但不努力的話，或許就連一點機會都沒有了喔！就算當下的目標沒有實現，努力都會成為你的一部分。

6.過去的自己就是為了被超越而存在的。

對羽生結弦來說，在滑冰場上最大的競爭對手，就是過去的自己！

▲羽生結弦在滑冰場上最大的競爭對手，就是過去的自己。（圖／Twitter@オリンピック，下同）

7.願跨越苦難的從今往後，會有凌駕迄今為止的幸福造訪。

希望妞妞們也能在沮喪時想起這句話，相信一定會有幸福到來的！

8.大家越是關注我，我就要超越他們預料的，更加努力的去進步。

面對全世界的關注，羽生結弦也不斷地向大家展現更好的那面！

9.我並不討厭逆境，我堅信越過它看到的景色會更美好。

在右腳的傷一直難以痊癒的情困下，羽生結弦仍然堅信著越過逆境就能看到個美好的景色。

10.不要讓「有時間」讓拖延變得理所應當。要有緊迫感，要學會珍惜時間，珍惜自己的機會。

有「拖延症」的妞妞們聽到了嗎？要好好把握時間，才能抓住機會！

11.明明能做到的事情等到失敗了才說可惜，那不是很無聊嗎？那就應該是沒有用盡全力去做，不管怎樣的情况都全力以赴，這就是作為花滑選手的我。

戒掉「早知道⋯⋯」的壞習慣，不要再讓自己後悔，當初沒有用盡全力去做！

12.我就是個挑戰者，要從一開始重新起步，憑自己的力量，哪怕用指尖摳著障壁也要爬上去。

就是這樣的精神，羽生結弦才能成為眾多滑冰選手的榜樣（淚）。

13.我覺得最重要的不是要不要放棄，而是搞清楚應該做什麼。光是不言放棄，貿然蠻幹也改變不了什麼。自己現在必須要做什麼才行，這個該在決定放棄不放棄之前想清楚。

仔細思考當下自己最想要實現的目標是什麼，是在決定要不要放棄之前，更為重要的事。

14.奧運冠軍也好，總決賽冠軍也好，對我來說都沒有關係，我是作為一個挑戰者而來到這裡的。

各個花滑比賽對羽生結弦來說，不只是一個讓大家看見他的舞台，更是能讓他挑戰自己的地方！

15.因為弱小的地方，也就是能夠變得更強大的地方。能說出自己很弱的話，也就等於自己想要變得更強。

不需要因為自己的弱小而感到丟臉喔，這些都是讓你變強的起點！

16.能感受到不安和恐懼，就說明你已經在鼓起勇氣了。



換個方向想，你已經在往前邁進一步囉！

17.我覺得100％是不存在的，如果一直一直以100％為目標前行，那個100％就只會往更遠處去的。

不需要去量化目標，因為它是會持續變動的。

18.如果想要明天的自己看到現在的自己也可以抬頭挺胸，像現在這樣持續下去。

要成為一個能讓自己也感到驕傲的人！

19.我絕不停止，我絕不就此停止。要是有「好想在這裡放棄」的想法，我想此時就是我的開始。

放棄並不代表結束，而是新的開始！

20.直到最後一直站在這個冰場上，尤其能在這個冰場上滑到最後，真是太好了。

羽生結弦時常在表演中展現「親吻冰面」的舉動，不僅姿態唯美，也讓大家了解「冰」對他是個多麼重要的存在！

期待在未來成為職業花滑運動員的羽生結弦，又會製造出多少撼動人心的名言！

本文由《妞新聞》授權刊登，更多精彩內容請見官網或官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！