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IKEA「雙層獨立筒床墊」升級睡眠8990元起　熱賣「營火味」蠟燭也來了

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▲IKEA 2022年新品。（圖／業者提供）

▲IKEA推出超過千項的2022年新品，讓民眾能有新想法。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

近期到IKEA賣場會發現許多新的好貨！因為近期正好就是IKEA發布新商品的時間，今年公布最新的居家趨勢大調查，發現因為疫情，針對家中能夠「更多工」的需求變多了，另外對於能舒壓、好眠的要求也愈來愈高，IKEA今年針對床墊推出多達11個系列的新品，其中包括「雙獨立筒」高規產品也現身，而國外熱賣的「營火味香氛蠟燭」也開賣，讓家一秒變大自然。

今年IKEA針對居家趨勢調查有4個大重點，包括因疫情家中空間需要多工的趨勢下，「更簡約方便整理的空間」、「釋放壓力的一夜好眠」、「放鬆儀式感小天地」與「陽台空間運用」都成為民眾最關心的議題，近期正是IKEA千項新品登場的時期，幾個熱門單品選出來！

▲IKEA 2022年新品。（圖／業者提供）

TROTTEN系列，售價990元至17,970元
用平價打造出彈性的辦公空間，透過多種單品組合，不論空間大小、預算多寡，都可以按照自己的需求組合出靈活的空間模式，而且風格統一，怎看都順眼。

▲IKEA 2022年新品。（圖／業者提供）

VÅGSTRANDA獨立筒彈簧床墊系列，售價8,990元至17,990元
今年IKEA推出歷年最多11款床墊系列，其中VÅGSTRANDA的外層特厚泡棉，及雙層獨立筒彈簧帶來舒適支撐性，採用S型設計並擁有上下兩層袋裝彈簧，依據肩膀、臀部等7個身體部位，提供不同的舒適區塊支撐。

▲IKEA 2022年新品。（圖／業者提供）

HAVBERG扶手椅及腳凳，售價17,890元
要營造放鬆小天地，選擇一個好椅子是最簡單的事，HAVBERG扶手椅及腳凳是IKEA少見的高價單品，真皮材質搭配柔軟泡棉，提供擁抱般舒服的感受，附帶的腳凳可讓雙腳放在上面好好休息，或是把當作額外的椅子使用。

▲IKEA 2022年新品。（圖／業者提供）

BOAXEL上牆層架系列，售價50元至5,620元
針對陽台區域，可將機能性更升級的BOAXEL系列層架，可自行搭配組裝專屬的層架組合，及加購收納盒、吊衣桿等配件，讓收納衣物變得更容易。無論是陽台曬衣或當開放式衣櫃都相當合適。

▲IKEA 2022年新品。（圖／業者提供）

JONAXEL落地層架系列，售價100元至8,040元
JONAXEL系列的收納組合充滿彈性，擁有網籃、層架、輪角與可調式吊衣桿等多項配件，幾乎任何地方都適合使用，即使是乾溼分離的浴室和洗衣間也沒問題。

▲IKEA 2022年新品。（圖／業者提供）▲IKEA 2022年新品。（圖／業者提供）

ENSTAKA香氛杯狀蠟燭營火香味，售價69元
今年IKEA推出六大香味主題，除了莓果、花香調之外，最特別的是營火系列，結合大地和煙燻調的味道，彷彿走入北歐有著壁爐的溫馨空間，在國外相當熱門，而且中性的調性，男性也很中意這味！

▲IKEA 2022年新品。（圖／業者提供）▲IKEA 2022年新品。（圖／業者提供）

TALLSPINNARE靠枕套，售價199元
今年IKEA新品以大量的插畫、幾何點點來作為居家主題，中性風適合所有使用者，簡單的筆觸於圖案可融入所有居家，其中TALLSPINNARE靠枕套更是貓奴最愛！一面是貓主子圖案筆觸，另一面則為曲線筆觸，活潑又調皮。

關鍵字：

IKEA, 新品, 床墊

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