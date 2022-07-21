林嘉綺淚憶已故設計師潘黛麗　披經典禮服閉秀「永遠記得她」

▲潘黛麗玩轉時尚人生紀念會 。（影／記者鮑璿安）

記者鮑璿安／台北報導

台灣初代服裝設計師潘黛麗，於今年（2022年）4月30日逝世，今（21日）於實踐大學舉辦「時尚人生紀念會」致敬潘黛麗，與她有深厚情誼的名模林嘉綺、王思偉，特別披上潘黛麗過往設計的經典禮服走秀，閉幕時掌聲不斷，更讓林嘉綺濕了眼眶。資深演員陸弈靜哽咽回憶：「她很細心、熱情、溫暖，在我們心目中非常美好。」

▲名模林嘉綺（左）、王思偉領軍伊林眾模特兒，一同演繹潘黛麗的20套經典創作。（圖／品牌提供）

名模林嘉綺、王思偉過去與潘黛麗合作過多場大秀，此次再度披上經典玫粉色、印花禮服領軍，與伊林眾模特兒一同演繹潘黛麗的20套經典創作。林嘉綺在壓軸閉秀時一度濕了眼眶，坦言心情很不一樣，「老師一直很提攜後輩，希望未來時尚界永遠記得她。」兩人感情好就像是母女，林嘉綺回憶過去出國工作時，都有潘黛麗給她鼓勵，讓她在這條路上不需要害怕，就做自己想做的事情。王思偉則認為，今天的秀就像是老師仍陪伴她們一同完成。

▲陸弈靜2018年出席潘黛麗40周年大秀。（圖／品牌提供）

多年來潘黛麗發表服裝，陸弈靜都親自來捧場，今天也不例外，她特別提到潘黛麗有「頑童」的一面，像魔術師把服裝變出新花樣。一邊回憶卻難掩悲傷情緒，最後陸弈靜以秀場播放的梅艷芳《女人花》為意向致敬潘黛麗，「在我們心中非常美好，就像花開的時候。」

▲設計師潘黛麗 。（圖／品牌提供）

潘黛麗是台灣第一代本土設計師，自實踐家專服裝設計畢業，開創了服裝設計的「畢業展」制度，1978年潘黛麗在委託行推出自創品牌，在90年代初期率領台灣設計師團隊走進巴黎時裝週，在時尚圈超過40年時間，敢於創新改革的心態感染許多後輩，於2022年4月30日因心臟病舊疾辭世，享壽72歲。

▲（依序）2005年衣PARTY「謎蝶香」設計師聯展；2008年上海時裝週設計師聯展「美好年代」 。（圖／品牌提供）