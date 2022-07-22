46歲舒淇背寶格麗小Ｑ包超逆齡！明明代言服裝「逆天長腿」更搶鏡

記者王則絲／台北報導

女星舒淇今年已46歲，不過這幾年來她不只沒有出現歲月增長的痕跡，反而還越活越年輕，如少女般的狀態令人稱羨。近日舒淇上傳一張美照中，見她身上背著一顆「寶格麗小Ｑ包」，極具逆齡效果，散發青春美少女的氣息；最新代言廣告中，舒淇則是負責演繹數套造型，不過一雙逆天的長腿簡直搶盡了所有風頭。

▲舒淇私服穿搭照。（圖／翻攝自IG@sqwhat）



在舒淇最新的穿搭美照中，她以私下喜愛的休閒風格擺拍，穿著BALMAIN的運動風上衣搭配拼接牛仔褲，身上背的則是寶格麗（BVLGARI）先前與CASABLANCA推出的Serpenti系列小手機包，可愛外型的手袋讓她顯得更逆齡，成為這身穿搭的點睛之筆，並獲得粉絲們的盛讚：「青春美少女」、「好久不見狀態滿分」、「怎麼可以醬美！」

▲舒淇代言服飾品牌新畫報。（圖／翻攝自微博）

舒淇近日也釋出了一系列新代言畫報，為替服飾品牌DIAMOND DAZZLE拍攝的秋冬廣告大片，畫報中舒淇十足展現她獨特的帥美魅力，先是利用牛仔套裝帶出酷勁，接著也換上優雅白色裙裝，輕鬆駕馭胸前貴氣逼人的金色裝飾設計；在針織毛呢的套裝下，舒淇則顯得有些慵懶、可愛，只不過整組大片都讓人不自覺看向她的一雙逆天美腿，既纖細且筆直，沒有一點贅肉，身形體態保持得相當好。

▲舒淇代言服飾品牌新畫報。（圖／翻攝自微博）

►迪麗熱巴罕見撞衫遇強敵！「韓女星」穿同款也超美，網評五五波

►秦嵐43歲「生日寫真」太不科學了！側身洩紙片腰、狀態根本少女