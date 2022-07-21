IKEA乳酪蛋糕霜淇淋開賣！　新菜「大理石油花牛小排」呼叫肉控

▲IKEA再推榴槤霜淇淋，引發網友一波討論。（圖／翻攝IKEA新莊店紛絲團）

記者蔡惠如／綜合報導

日前IKEA榴槤霜淇淋開賣消息在網路上熱一波，今（7／21）趁著發表新品時也順道公布夏日新菜色，真正「首度出現」的乳酪蛋糕風味霜淇淋也現身啦！強調厚實乳香夾雜微鹹乳酪的口感，感覺令人期待，而餐廳也端出大理石油花般的帶骨牛小排，以及黑糖厥餅、胡蘿蔔蛋糕2款新點心，嘴巴打卡絕對不無聊。

▲IKEA 2022年首度推出的乳酪蛋糕風味冰淇淋，售價20元。（圖／業者提供）

夏天到了，去年首度推出的榴槤霜淇淋捲土重來，讓許多槤粉們躍躍欲試，另也加掛今年首度登場的乳酪蛋糕風味霜淇淋，使用紐西蘭產乳酪粉來調製，口感能嚐到厚實濃郁、以及甜中帶著微鹹的乳酪滋味，層次感相當搶眼，不喜歡榴槤風味的人也能選這試試，另餐廳也推出黑糖蕨餅、胡蘿蔔蛋糕2款新甜點，紅蘿蔔蛋糕中有紅蘿蔔絲、核桃、葡萄乾、肉桂粉等豐富食材，上面還有超可愛的紅蘿蔔擠花，讓人忍不住想嚐。

▲期間限定胡蘿蔔蛋糕，售價65元。

▲黑糖風味蕨餅，售價50元。

另外新推出的主餐BBQ帶骨牛小排，牛肉呈現大理石油花均勻，採用高溫燒烤逼出香氣，加上秘製BBQ醬調味，肉食控們很可以！此外IKEA瑞典小龍蝦派對主題餐點也再次登場，包括獨門秘方調製而成的麻辣小龍蝦、口感彈牙的松露奶油小龍蝦焗烤麵、酸甜爽口的泰式小龍蝦沙拉，喜歡吃龍蝦口感的消費者找時間去回味一下吧！

▲BBQ帶骨牛小排，售價429元。

▲期間限定麻辣小龍蝦，售價399元。

近期city’super復興店也針對父親節檔期，首次引進全台各地人氣名店進行快閃活動，包括桃園江浙菜名店「蔣府宴」、來自新竹的巴斯克乳酪蛋糕、鹹派第一品牌「樂田囍事」以及南投埔里名店「SkySon天子舒芙蕾蛋糕」都難得駐點，免跑遠搭捷運就能一次搜集。此外，復興店獨家在8／8前特別推出單筆消費滿1千元以上，可獲Happy Go點數5倍送回饋。

▲桃園江浙菜名店「蔣府宴」的父親節套餐，3至4人份套餐特價1,999元，包含花嬌牛妃煲、揚蟹獅子頭、豐稔糯米飯、元蹄火烔雞與美齡思鬆糕。