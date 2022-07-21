fb ig video ETtoday search mobile

暗沉粗糙OUT！夏季「身體去角質」盤點，肌膚柔滑亮一號

>

▲▼身體去角質盤點。（圖／品牌提供）

▲定期當幫身體去角質，柔嫩感瞬間提升。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

高溫夏日，肌膚出汗與出油量大幅增加，悶熱的環境再加上衣物摩擦，更容易造成腿部、頸背、臀部等身體肌膚毛孔阻塞。適度去除堆積於毛孔的老廢角質，不僅可以讓肌膚看起來更加勻亮、清透，也是增進後續保養品吸收的重要關鍵。

▲▼身體去角質盤點。（圖／品牌提供）
▲Grown Alchemist 柔滑身體去角質，170ml，1,100元。

結合高嶺土、活性碳，吸附油脂與髒污，深度淨化毛孔。添加瓜拿納籽萃取、印加果籽油等植萃配方，協助緊實肌膚，讓去角質後的肌膚不會乾澀緊繃。調和香草、依蘭依蘭、茉莉花的舒適香氣，也可作為身體的深層清潔面膜使用。

▲▼身體去角質盤點。（圖／品牌提供）

▲elemental herbology 沙棘果明亮身體去角質，200ml，1,700元。

蘊含大麻籽、奇亞籽、沙棘果等超級食物萃取的天然植物油，滋養肌膚同時持續保水。使用細緻的糖粒軟化老廢角質，煥發肌膚自然健康光彩。更添加甜橙、迷迭香等天然精油，散發提振身心的愉悅香氣。

▲▼身體去角質盤點。（圖／品牌提供）

▲L:A BRUKET 身體去角質 接骨木花，420g，1,600元。

結合甜杏仁油、紅花籽油、菜籽油，為肌膚補充維生素與必需脂肪酸，協助對抗自由基。巧妙結合接骨木花與柑橘調香氣，這款氣味以蒼翠綠意為基調，疊加細緻的花香，是很適合夏季的清新香味。

▲▼身體去角質盤點。（圖／品牌提供）

▲Neal's Yard Remedies 野玫瑰亮采身體去角質霜，150ml，1,050元。

將有機野生玫瑰果油加入成分當中，使肌膚明亮柔軟。天然的玫瑰果籽顆粒溫和去除角質，玻尿酸鈉與玫瑰果油，能同步補水、鎖水，使皮膚柔軟細緻並增進後續保養品吸收。

▲▼身體去角質盤點。（圖／品牌提供）

▲absolution 美體絲滑去角質霜，208g，1,400元

以天然的火山流紋岩粉末，幫助去除肌膚老舊角質，同時滋潤、補充肌膚所需礦物質。添加蘊含類黃酮及維他命C的繡線菊、富含維他命E的紅花油，以及山金車萃取、蘆薈等植萃成分，淨化肌膚同時避免肌膚乾燥。

▲▼身體去角質盤點。（圖／品牌提供）

▲REN 玫瑰蜜糖身體去角質霜，330ml，1,700元。

黃金蜜糖顆粒能夠柔嫩同時軟化肌膚角質，結合珍貴的大馬士革玫瑰、橄欖與巴拉圭茶精華，深度滋養、潤澤肌膚，使肌膚看起來更加緊緻彈力，曾獲英國媒體美妝大賞評選年度最佳身體產品。

關鍵字：

夏季, 去角質, 身體去角質

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

陳若儀度假大秀纖腰美腿

陳若儀度假大秀纖腰美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

心事最多星座Top 3

心事最多星座Top 3

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

ET Fashion

推薦閱讀

對另一半很小氣的3大星座男　願意付錢代表把妳放心上

對另一半很小氣的3大星座男　願意付錢代表把妳放心上

「心事最多」星座Top 3 ！　第一名總說沒事，情緒敏感最難觸摸

「心事最多」星座Top 3 ！　第一名總說沒事，情緒敏感最難觸摸

星巴克7／19起「連玩20天」買一送一　滑手機1分鐘爽賺一杯

星巴克7／19起「連玩20天」買一送一　滑手機1分鐘爽賺一杯

「找不到另一半」成習慣　3行為讓自己陷入單身輪迴 入睡困難、無法熟睡⋯6成人都有失眠問題　3種方法＋穴位按壓重拾好眠 醫師揭2種「有效抗衰老食物」！不用貴婦乳霜也能有凍齡美肌 8種「助瘦腿」食材請多吃　還能順便美白 喜歡還是愛？　出現4種心理模式代表你「是認真的」 「最愛面子」星座Top 3 ！　第一名自尊心比天高，隨時光鮮亮麗 12星座情侶最佳搭配Top 3！第一名為了理想愛情，會努力扶持對方

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面