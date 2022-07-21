暗沉粗糙OUT！夏季「身體去角質」盤點，肌膚柔滑亮一號

▲定期當幫身體去角質，柔嫩感瞬間提升。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

高溫夏日，肌膚出汗與出油量大幅增加，悶熱的環境再加上衣物摩擦，更容易造成腿部、頸背、臀部等身體肌膚毛孔阻塞。適度去除堆積於毛孔的老廢角質，不僅可以讓肌膚看起來更加勻亮、清透，也是增進後續保養品吸收的重要關鍵。



▲Grown Alchemist 柔滑身體去角質，170ml，1,100元。

結合高嶺土、活性碳，吸附油脂與髒污，深度淨化毛孔。添加瓜拿納籽萃取、印加果籽油等植萃配方，協助緊實肌膚，讓去角質後的肌膚不會乾澀緊繃。調和香草、依蘭依蘭、茉莉花的舒適香氣，也可作為身體的深層清潔面膜使用。

▲elemental herbology 沙棘果明亮身體去角質，200ml，1,700元。

蘊含大麻籽、奇亞籽、沙棘果等超級食物萃取的天然植物油，滋養肌膚同時持續保水。使用細緻的糖粒軟化老廢角質，煥發肌膚自然健康光彩。更添加甜橙、迷迭香等天然精油，散發提振身心的愉悅香氣。

▲L:A BRUKET 身體去角質 接骨木花，420g，1,600元。

結合甜杏仁油、紅花籽油、菜籽油，為肌膚補充維生素與必需脂肪酸，協助對抗自由基。巧妙結合接骨木花與柑橘調香氣，這款氣味以蒼翠綠意為基調，疊加細緻的花香，是很適合夏季的清新香味。

▲Neal's Yard Remedies 野玫瑰亮采身體去角質霜，150ml，1,050元。

將有機野生玫瑰果油加入成分當中，使肌膚明亮柔軟。天然的玫瑰果籽顆粒溫和去除角質，玻尿酸鈉與玫瑰果油，能同步補水、鎖水，使皮膚柔軟細緻並增進後續保養品吸收。

▲absolution 美體絲滑去角質霜，208g，1,400元

以天然的火山流紋岩粉末，幫助去除肌膚老舊角質，同時滋潤、補充肌膚所需礦物質。添加蘊含類黃酮及維他命C的繡線菊、富含維他命E的紅花油，以及山金車萃取、蘆薈等植萃成分，淨化肌膚同時避免肌膚乾燥。

▲REN 玫瑰蜜糖身體去角質霜，330ml，1,700元。

黃金蜜糖顆粒能夠柔嫩同時軟化肌膚角質，結合珍貴的大馬士革玫瑰、橄欖與巴拉圭茶精華，深度滋養、潤澤肌膚，使肌膚看起來更加緊緻彈力，曾獲英國媒體美妝大賞評選年度最佳身體產品。