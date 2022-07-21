比開冷氣還冷！夏季必備涼感保養　洗頭、洗澡都好清新療癒

記者李薇／台北報導

夏季就是需要一點涼涼的單品，來舒緩炎熱的氛圍，從防曬、洗頭到洗澡等等，都有很多涼感的單品可以選擇，以下就盤點多款厲害的涼涼小物，讓你不開冷氣也可以從頭冷到腳，絕對是夏季最舒服的體驗，一定要擁有。

克蘭詩 局部加強緊實凝膠

瘦身、雕塑一直是女孩的人生課題，希望自己體態可以更加緊實，除了積極運動之外，也可以搭配一些保養按摩雕塑，克蘭詩推出全新的局部加強緊實凝膠，不僅可以讓肌膚變得更加緊緻，重點是涼涼的設計，塗抹起來也不會有黏膩感，比吹冷氣還涼，當然必備。

BOTANIST 植物性夏季白茶洗髮精

以天然植物萃取為主要概念的日系品牌BOTANIST，在今年夏季再度推出植物性夏季白茶洗髮精，添加白茶萃取物與日本茶籽油等保濕抗氧化配方，可以幫助頭髮潤澤保濕，重點是恰到好處的涼感，更讓洗髮變成很舒爽療癒的事情。

愛康 蘋果繽沙涼感果香棉

不只是洗沐要涼感，衛生棉當然也要涼涼的，用過之後都會愛上，因為涼感可以舒緩月事來襲的悶熱，同時也能讓疼痛舒緩，真的超級實用又厲害，這次推出全新蘋果香味，清新的氣息更能讓人在嗅覺上有淨化的感受。

歐舒丹 綠遊馬鞭草酷涼沐浴膠

歐舒丹每年夏季主打的馬鞭草系列，以清新、自然的香氣，深受很多粉絲喜愛，這次再度推出新的綠遊馬鞭草酷涼沐浴膠，洗起來真的有種心曠神怡的感受，就像是為肌膚吹了超涼的冷氣，讓人洗起來涼意十足，而且帶有的清新氣味，絕對是夏季最迷人的香調。

怡麗絲爾 彈潤瞬效超微噴霧

暱稱為「藍色汽水噴霧」的彈潤瞬效超微噴霧，以超可愛的圓形藍色瓶身包裝，裡面擁有最新的膠原蛋白科技，可以幫助肌膚補水保濕的同時，加強肌膚彈潤，重現澎潤感美肌，超細緻的噴霧讓水分一秒直達肌底，穩住躁動不安的膚況。