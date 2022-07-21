fb ig video ETtoday search mobile

比開冷氣還冷！夏季必備涼感保養　洗頭、洗澡都好清新療癒

>

記者李薇／台北報導

夏季就是需要一點涼涼的單品，來舒緩炎熱的氛圍，從防曬、洗頭到洗澡等等，都有很多涼感的單品可以選擇，以下就盤點多款厲害的涼涼小物，讓你不開冷氣也可以從頭冷到腳，絕對是夏季最舒服的體驗，一定要擁有。

克蘭詩 局部加強緊實凝膠

▲涼感,怡麗絲爾,歐舒丹,愛康,BOTANIST,克蘭詩,保養,。（圖／品牌提供）

瘦身、雕塑一直是女孩的人生課題，希望自己體態可以更加緊實，除了積極運動之外，也可以搭配一些保養按摩雕塑，克蘭詩推出全新的局部加強緊實凝膠，不僅可以讓肌膚變得更加緊緻，重點是涼涼的設計，塗抹起來也不會有黏膩感，比吹冷氣還涼，當然必備。

BOTANIST 植物性夏季白茶洗髮精

▲涼感,怡麗絲爾,歐舒丹,愛康,BOTANIST,克蘭詩,保養,。（圖／品牌提供）

以天然植物萃取為主要概念的日系品牌BOTANIST，在今年夏季再度推出植物性夏季白茶洗髮精，添加白茶萃取物與日本茶籽油等保濕抗氧化配方，可以幫助頭髮潤澤保濕，重點是恰到好處的涼感，更讓洗髮變成很舒爽療癒的事情。

愛康 蘋果繽沙涼感果香棉

▲涼感,怡麗絲爾,歐舒丹,愛康,BOTANIST,克蘭詩,保養,。（圖／品牌提供）

不只是洗沐要涼感，衛生棉當然也要涼涼的，用過之後都會愛上，因為涼感可以舒緩月事來襲的悶熱，同時也能讓疼痛舒緩，真的超級實用又厲害，這次推出全新蘋果香味，清新的氣息更能讓人在嗅覺上有淨化的感受。

歐舒丹 綠遊馬鞭草酷涼沐浴膠

▲涼感,怡麗絲爾,歐舒丹,愛康,BOTANIST,克蘭詩,保養,。（圖／品牌提供）

歐舒丹每年夏季主打的馬鞭草系列，以清新、自然的香氣，深受很多粉絲喜愛，這次再度推出新的綠遊馬鞭草酷涼沐浴膠，洗起來真的有種心曠神怡的感受，就像是為肌膚吹了超涼的冷氣，讓人洗起來涼意十足，而且帶有的清新氣味，絕對是夏季最迷人的香調。

怡麗絲爾 彈潤瞬效超微噴霧

▲涼感,怡麗絲爾,歐舒丹,愛康,BOTANIST,克蘭詩,保養,。（圖／品牌提供）

暱稱為「藍色汽水噴霧」的彈潤瞬效超微噴霧，以超可愛的圓形藍色瓶身包裝，裡面擁有最新的膠原蛋白科技，可以幫助肌膚補水保濕的同時，加強肌膚彈潤，重現澎潤感美肌，超細緻的噴霧讓水分一秒直達肌底，穩住躁動不安的膚況。

關鍵字：

涼感, 怡麗絲爾, 歐舒丹, 愛康, BOTANIST, 克蘭詩, 保養

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

陳若儀度假大秀纖腰美腿

陳若儀度假大秀纖腰美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

心事最多星座Top 3

心事最多星座Top 3

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

ET Fashion

推薦閱讀

超容易出現「媽寶男」的星座！不但很聽話、還會拉老婆一起的是他

超容易出現「媽寶男」的星座！不但很聽話、還會拉老婆一起的是他

入睡困難、無法熟睡⋯6成人都有失眠問題　3種方法＋穴位按壓重拾好眠

入睡困難、無法熟睡⋯6成人都有失眠問題　3種方法＋穴位按壓重拾好眠

試・開箱／一用就有感！用「液態黃金」讓肌膚飆速變美　暗沉鬆垮都掰掰

試・開箱／一用就有感！用「液態黃金」讓肌膚飆速變美　暗沉鬆垮都掰掰

對另一半很小氣的3大星座男　願意付錢代表把妳放心上 餵頭髮「吃土」大有好處！出油減少、澎鬆增加　3天不洗頭都不會塌 完勝整個夏季的「蝴蝶結包頭」！輕鬆GET法式慵懶感 對另一半很小氣的3大星座男　願意付錢代表把妳放心上 「心事最多」星座Top 3 ！　第一名總說沒事，情緒敏感最難觸摸 星巴克7／19起「連玩20天」買一送一　滑手機1分鐘爽賺一杯 「找不到另一半」成習慣　3行為讓自己陷入單身輪迴

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面