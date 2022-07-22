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第一眼看到的是正臉還是側面？測出你背後的小人

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記者李薇／台北報導

第一眼看到的圖像，可以測驗出你的個性，是公正為人還是機靈的，以及背後小人對待你的心態，其實有時候不需要太在乎別人對你的看法，只要做好自己認為是對的事情，那些不重要的人自然就會自討沒趣，遠離你的生活。

以下第一眼你看到的是：

▲心理測驗,心理,測驗。（圖／小紅書）

A.正臉

B.側臉

A.正臉

你為人公正，平時寬厚大氣，和善待人，你做人做事都很有原則，面對不合理的要求，都會主動拒絕，因為對你來說，你很難想像有人可以在接受你的好意之後，不但不感激，反而還視為理所當然，所以在拒絕的時候，你也沒有好臉色，會讓對方耿耿於懷，在你背後搞小動作，雖然不傷害根本，但卻讓人覺得很煩，你容易心軟不把事情做絕，只要正面回擊，就可以讓一切肆無忌憚的人都紛紛閃遠。

B.側臉

你在為人處世方面算是比較機靈的人，在別人眼中似乎毫不費力就可以得到別人想要的成果，但其實私底下的你非常努力，只是大多數人無法理解，你很注重效率或是成果，在事前構思或是資料搜集都很努力，但卻不被人認同，讓身邊的小人很嫉妒，儘管你已經盡量低調，甚至拉近關係，他們還是人前一套、人後一套，對於這樣的人，你只要遠離即可，當你足夠優秀的時候，這些人自動會從你的社交圈離開。

關鍵字：

心理測驗, 心理, 測驗

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