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少吃還發胖？營養師曝「壓力肥」5因素　吃對6種食物助改善

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▲▼ 少吃還發胖？營養師曝壓力肥5因素。（圖／翻攝unsplash,pexels）

▲營養師分享能幫助改善「壓力肥」的6大類食物。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝unsplash、pexels

明明很努力少吃多動，還是瘦不下來？其實你很可能是因為「壓力肥」！知名營養師高敏敏就表示，造成肥胖有很多原因，除了「吃」之外，最容易讓人忽視的肥胖原因就是壓力，她指出會造成「壓力肥」的5大原因，更進一步分享能幫助擺脫壓力肥的6大類飲食及秘訣。

▲▼ 少吃還發胖？營養師曝壓力肥5因素。（圖／翻攝unsplash,pexels）

1.影響自律神經系統

因自律神經失調，導致無法調節食慾的中樞神經，變成想一直吃東西。另外，高壓情況下，會造成交感神經興奮及副交感神經作用受抑制，使得脂質代謝緩慢、脂肪容易堆積在體內，使得體脂肪增加。

2.影響腸胃、消化功能

壓力大也會造成腸胃蠕動功能下降、消化功能變差，這也是現代人常常便秘不順的原因之一。

3.影響內分泌系統

當身體處於極大的壓力下，會影響內分泌系統，比如會分泌一種壓力荷爾蒙「 腎上腺皮脂醇」，這種荷爾蒙除了會刺激食慾增加外，也會使脂肪囤積在腹部或臀部。

▲▼ 少吃還發胖？營養師曝壓力肥5因素。（圖／翻攝unsplash,pexels）

4.神經胜肽Y的分泌增加

長期壓力下，體內會分泌「神經胜肽Y」，導致對高熱量高油脂食物的欲望增加，並使脂肪囤積率提高，容易堆積脂肪於腹部。

5.瘦體素抗性增加

長期壓力刺激下，會增加瘦體素的抗性，進而增加食慾、堆積脂肪，讓你持續瘦不下來。

▲▼ 少吃還發胖？營養師曝壓力肥5因素。（圖／翻攝unsplash,pexels）

想擺脫、避免壓力肥，高敏敏表示其實「吃」是最簡單的輔助方式，建議可多吃礦物質鈣、礦物質鎂、維生素C、維生素B群、膳食纖維、色胺酸等6類食物。而除了攝取正確食物之外，以下幾件事也有幫助，尤其是舒緩壓力也很重要。

▲▼ 少吃還發胖？營養師曝壓力肥5因素。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃固定三餐進食時間，維持正常作息。

＃多喝水能減緩飢餓感，維持身體新陳代謝。

＃注意進食順序，建議先喝水或湯→吃蔬菜→豆魚蛋肉類→主食類，並放慢飲食速度，增加飽足感。

▲▼ 少吃還發胖？營養師曝壓力肥5因素。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃適量攝取好油脂，可從鮭魚、堅果、酪梨、植物油中補充。

＃避免高熱量、重口味食物，也要少吃甜點、飲料，減少精製糖的攝取。

▲▼ 少吃還發胖？營養師曝壓力肥5因素。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃紓壓很重要，可找出壓力來源、練習改善及放下壓力源。此外，運動也能幫助舒緩壓力。

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