染髮激推！5款「染後護色髮品」推薦，擺脫褪色尷尬期

▲如何延長染髮保鮮期是一大學問。（圖／翻攝自IG/ryo_hair）

記者曾怡嘉／綜合報導

夏季正是適合染髮的季節，但在陽光照射和不當清潔之下，有超過一半的消費者在染後2-4周內就感覺開始掉色，《ET FASHION》盤點護色髮品，絕對是你褪色尷尬期的最佳救援。

▲Aveda 花植極光增色護髮膜-水仙，150ml，1,400元。

濃郁補色成份來自98%天然萃取，調和了乳油木果油、草莓、甜杏桃、覆盆莓籽油的高滋潤保濕配方，不但能讓褪色髮絲重現飽滿色澤，還能深度滋養染髮後的乾澀髮絲。適合長期補染髮根或兩次染髮之間的褪色間歇期使用。

▲蔻羅蘭 護色亮澤洗髮精，400ml，850元。

富含單寧酸，能夠長效維持染後髮色，同時保護髮絲色澤、亮麗髮色；溫和潔淨因子，泡沫細緻、深層清潔不易掉色；清甜花果香調，讓洗頭也能感受療癒植萃芬芳。

▲萊法耶 OKARA菫蘭校色修護膜，250ml，2,300元。

菫蘭校色保鮮配方，中和染後枯黃色調，強化冷霧感髮色，富含胺基酸的天然豆粕萃取，修護染後髮絲，回復健康彈力，同時強化髮絲防禦力，免於外在環境傷害，增長髮色保鮮期。

▲uka 密集護色洗髮露，400ml，1,350元。

高達91%天然成分萃取，氨基酸與檸檬酸加速頭皮與頭髮回復到健康pH值，聚麩胺酸、摩洛哥堅果油修護毛鱗片並保護染後亮麗髮色。

▲唯有機 全效植萃淨化洗髮精，200ml，1,150元。

添加萃取自決明子的無色指甲花，可修護染後受損髮絲強健毛鱗片；米胚芽則使乾燥和受損的頭髮恢復活力；覆盆子醋幫助提升頭髮豐盈光澤。