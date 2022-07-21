35歲鍾瑶膚質逆生長！喊話：女生「兩樣東西」要少碰

▲鍾瑶偏好懶人保養，效率最重要。（圖／品牌提供、翻攝自FB/鍾瑶）

記者曾怡嘉／台北報導

鍾瑶今（7/21）出席保養新品發表會，品牌主打的雪絨花系列的堅韌形象，和鍾瑶不謀而合，許久沒現身的她，皮膚亮到發光，她也大方分享自己的保養經，並和女生喊話醣類和炸物少碰，才不怕老得快。

鍾瑶的好膚質讓人眼見為憑，她分享以前年輕時，化妝水噴一噴就能睡覺，但現在35歲的她，雖然仍愛懶人保養，最近愛用THE BODY SHOP的奇肌活顏素，一瓶就能替代化妝水和精華液，若是晚上吹冷氣睡覺，會再抹上一層修護霜。

她強調保濕一定要做好，每天多喝水，維持運動的習慣很重要，對她來說美白應該來自體內代謝，像是維他命C發泡錠不能少，芭樂、奇異果含高維生素C的水果多吃，可以的話多吃蔬食，都能讓她感受到膚質往好的方向走。

針對夏季很多人都會有曬後白不回來的問題，她也建議女生睡覺一定要睡好，體內的褪黑激素才能發揮作用，另外醣類和炸物一定要少吃，因為這兩樣會讓人老得快，她也慶幸自己這兩樣剛好都不愛，才能維持好膚況。

保養品牌欣賞鍾瑶「遇強更韌」的形象，為此她分享自己的個性是遇到問題，也不會輕易放棄的類型，很願意嘗試碰撞，就像小時候曾經溺水，為了克服心中恐懼感，努力學習潛水，才有機會發現生態之美。