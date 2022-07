INVINCIBLE與頂級品牌推出「最潮露營裝備」　戰術椅、行軍床帥炸

記者王則絲/台北報導

近年因為出國受到疫情限制,國內掀起一波露營風潮,許多人對於裝備越來越講究,甚至當成一種行頭配件,以作為露營經歷的另類象徵。最近潮流選物店INVINCIBLE便破天荒與超人氣戶外品牌Helinox首度聯名,推出「最潮露營裝備」系列,軍事風格的戰術椅、行軍床不只外型帥炸,還有能放置手機的貼心小設計。

▲INVINCIBLE破天荒與超人氣戶外品牌Helinox首度聯名。(圖/品牌提供,以下同)



韓國Helinox是專做鋁合金配件的戶外用品品牌,所使用的DAC鋁合金可說是頂級營柱的代名詞,以輕便、方便收納等特色聞名,在露營界十分受歡迎。

在INVINCIBLE迎來15週年之際,期望替生活帶來更全方位的品味提升,這回從露營裝備下手,找來了Helinox首度合作,推出「最潮露營裝備」系列,此番聯名以「A SKY WITHOUT CLOUDS IS A MEADOW WITHOUT FLOWERS. A SEA WITHOUT SAILS/沒有雲的天空是沒有花的草地、無帆 的大海」為延伸發想,在簡約之中注入軍事風格,並運用了Helinox Outdoor Line與廣受喜愛的Tactical Line戰術系列的設計特色打造。

▲戰術椅看似簡約,其實藏有貼心的小設計。



系列共推出輕量戰術椅、戰術行軍床、輕量戰術桌,看似沒有一點多餘設計的露營椅、行軍床,其實都在布料下層多做了一個夾層,可以放置手機,非常貼心,此外,還有外掛儲物盒與杯架,單品上頭都可以看到INVINCIBLE以氣流概念設計的龍捲風標誌,將貫穿未來Outdoor的相關系列,且全系列支架皆採用Helinox的獨家材料「DAC 鋁合金」,輕量之餘又不失堅固耐用。The Helinox x INVINCIBLE 2022聯名系列將於7/23在 INVINCIBLE台北、台中、高雄的實體店鋪正式發售。

▲The Helinox x INVINCIBLE 2022聯名系列將於7/23正式販售。



軍事風格在每個時代都有著帥氣的象徵,PORTER INTERNATIONAL在今年夏季將軍裝元素融入經典暢銷的NEW HEAT系列,以全新軍式帥氣新色「碳灰綠」強勢回歸,提供多元袋型的變化,具備高實用性且耐用性,中性的設計一舉攻進男、女生的心。

▲PORTER INTERNATIONAL今夏推出軍事風格的NEW HEAT系列。(圖/品牌提供)