fb ig video ETtoday search mobile

INVINCIBLE與頂級品牌推出「最潮露營裝備」　戰術椅、行軍床帥炸

>

記者王則絲／台北報導

近年因為出國受到疫情限制，國內掀起一波露營風潮，許多人對於裝備越來越講究，甚至當成一種行頭配件，以作為露營經歷的另類象徵。最近潮流選物店INVINCIBLE便破天荒與超人氣戶外品牌Helinox首度聯名，推出「最潮露營裝備」系列，軍事風格的戰術椅、行軍床不只外型帥炸，還有能放置手機的貼心小設計。

▲The Helinox x INVINCIBLE。（圖／品牌提供）

▲The Helinox x INVINCIBLE。（圖／品牌提供）

▲INVINCIBLE破天荒與超人氣戶外品牌Helinox首度聯名。（圖／品牌提供，以下同）

韓國Helinox是專做鋁合金配件的戶外用品品牌，所使用的DAC鋁合金可說是頂級營柱的代名詞，以輕便、方便收納等特色聞名，在露營界十分受歡迎。

在INVINCIBLE迎來15週年之際，期望替生活帶來更全方位的品味提升，這回從露營裝備下手，找來了Helinox首度合作，推出「最潮露營裝備」系列，此番聯名以「A SKY WITHOUT CLOUDS IS A MEADOW WITHOUT FLOWERS. A SEA WITHOUT SAILS／沒有雲的天空是沒有花的草地、無帆 的大海」為延伸發想，在簡約之中注入軍事風格，並運用了Helinox Outdoor Line與廣受喜愛的Tactical Line戰術系列的設計特色打造。

▲The Helinox x INVINCIBLE。（圖／品牌提供）

▲The Helinox x INVINCIBLE。（圖／品牌提供）

▲戰術椅看似簡約，其實藏有貼心的小設計。

系列共推出輕量戰術椅、戰術行軍床、輕量戰術桌，看似沒有一點多餘設計的露營椅、行軍床，其實都在布料下層多做了一個夾層，可以放置手機，非常貼心，此外，還有外掛儲物盒與杯架，單品上頭都可以看到INVINCIBLE以氣流概念設計的龍捲風標誌，將貫穿未來Outdoor的相關系列，且全系列支架皆採用Helinox的獨家材料「DAC 鋁合金」，輕量之餘又不失堅固耐用。The Helinox x INVINCIBLE 2022聯名系列將於7／23在 INVINCIBLE台北、台中、高雄的實體店鋪正式發售。

▲The Helinox x INVINCIBLE。（圖／品牌提供）

▲The Helinox x INVINCIBLE。（圖／品牌提供）

▲The Helinox x INVINCIBLE。（圖／品牌提供）

▲The Helinox x INVINCIBLE。（圖／品牌提供）

▲The Helinox x INVINCIBLE 2022聯名系列將於7／23正式販售。

軍事風格在每個時代都有著帥氣的象徵，PORTER INTERNATIONAL在今年夏季將軍裝元素融入經典暢銷的NEW HEAT系列，以全新軍式帥氣新色「碳灰綠」強勢回歸，提供多元袋型的變化，具備高實用性且耐用性，中性的設計一舉攻進男、女生的心。

▲The Helinox x INVINCIBLE。（圖／品牌提供）

▲PORTER INTERNATIONAL今夏推出軍事風格的NEW HEAT系列。（圖／品牌提供）

關鍵字：

INVINCIBLE, Helinox, 露營裝備, 露營椅, 戰術椅, 行軍床, 露營

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

陳若儀度假大秀纖腰美腿

陳若儀度假大秀纖腰美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

心事最多星座Top 3

心事最多星座Top 3

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

ET Fashion

推薦閱讀

第一眼看到的是正臉還是側面？測出你背後的小人

第一眼看到的是正臉還是側面？測出你背後的小人

「心事最多」星座Top 3 ！　第一名總說沒事，情緒敏感最難觸摸

「心事最多」星座Top 3 ！　第一名總說沒事，情緒敏感最難觸摸

對另一半很小氣的3大星座男　願意付錢代表把妳放心上

對另一半很小氣的3大星座男　願意付錢代表把妳放心上

子瑜金髮全身「GG」超搶眼！　TWICE精品級機場造型纖腰美腿齊發 星巴克7／19起「連玩20天」買一送一　滑手機1分鐘爽賺一杯 35歲鍾瑶膚質逆生長！喊話：女生「兩樣東西」要少碰 林志穎自撞手上「紅色精品錶」曝身分　全球限量千只賽車款大有來頭 少吃還發胖？營養師曝「壓力肥」5因素　吃對6種食物助改善 46歲舒淇背寶格麗小Ｑ包超逆齡！明明代言服裝「逆天長腿」更搶鏡 怎樣都瘦不了？網搜「6個習慣」助你養成易瘦體質

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面