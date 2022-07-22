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皮膚科醫師教「0成本抗老法」！　3招飲食秘訣吃出「凍齡體質」

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▲▼ 皮膚科醫師教養成「抗老體質」。（圖／翻攝unsplash,pexels,IG）

▲皮膚科醫師教抗老保養飲食，吃對就能幫助延緩老化。

記者張毓容／綜合報導　 圖／翻攝unsplash、pexels、IG@thanks_kim

想抗老凍齡、維持肌膚好狀態，一定要花大錢買貴婦保養品才有效？其實「吃對食物」也是很好的抗老方法。小紅書上知名皮膚科醫師丹妮就表示，抗老其實是貫穿生活作息、飲食習慣到清潔護膚的事，想要低成本抗老就要學會怎麼吃！她就分享養成「抗老體質」的3大飲食要點，光靠吃就能幫你輕鬆有效延緩老化。

▲▼ 皮膚科醫師教養成「抗老體質」。（圖／翻攝unsplash,pexels,IG）

＃抗糖化飲食

有一種說法叫「紅燒肉體質」，當人體攝入過多的糖分，身體糖化反應產生的AGEs（糖化終產物）會停留在皮膚，讓皮膚發黃，感覺就像白白的豬肉變成了紅燒肉，同時還伴隨著皮膚的老化，所以想抗老就要抗糖化。

但是抗糖化並不是說不能吃糖、要完全戒糖，而是減少精緻糖的攝取，像是奶油、奶茶、蛋糕等甜食要盡量少吃，最好是不要吃。另外，水果一天不要超過半斤；需要加糖的食物建議可以換成代糖；平時多吃粗糧、少吃精緻澱粉，可以將午餐或晚餐裡的白米飯、麵條等主食換成糙米飯、藜麥、燕麥、薯類、玉米等全穀雜糧；並且減少直接攝取AGEs高的食物，像是烤肉、炸雞或燒烤等在高溫煎炸下的食物，都是具有高含量的AGEs，這類食物要少吃，才能早日告別「紅燒肉體質」。

＃補充膠原蛋白

補充膠原蛋白，光是吃豬蹄、鳳爪、魚皮是不行的，這些只會讓你越來越胖，但如果能飲食均衡，保證每天都有攝取足夠多的優質蛋白，就不需要額外的口服補充品。

但如果平時飲食不均衡，建議可以口服膠原蛋白幫助補充。針對膠原蛋白該怎麼選、怎麼吃，醫師表示，膠原蛋白肽的效果會比膠原蛋白粉更好一點，建議每天補充量可在2.5～10g之間，年齡越大的人效果越明顯。但要注意的是，有乳腺增生、長痘情況的人還是建議避免。

▲▼ 皮膚科醫師教養成「抗老體質」。（圖／翻攝unsplash,pexels,IG）

＃多吃抗氧化食物

跟護膚是一樣的，飲食也要抗氧化。堅持每天攝取一些抗氧化的食物，有助於減少自由基對皮膚的傷害、維持皮膚的彈性，也有助於抗老。

平時可多吃含有原花青素、茄紅素、β-胡蘿蔔素等蔬果，像是番茄、南瓜、胡蘿蔔、葡萄和藍莓、草莓等莓果類；還有像是芝麻油、核桃油、玉米油、菜籽油、胡麻油、堅果等富含抗老維生素E的植物油脂。

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關鍵字：

保養, 護膚, 抗老, 延緩老化, 飲食, 食物, 秘訣, 抗糖化, 膠原蛋白, 抗氧化, 皮膚科醫師, 醫生

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