怎樣都瘦不了？網搜「6個習慣」助你養成易瘦體質

▲規律作息對減重很有幫助。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

明明少吃了，但體重卻不動如山，夏天怎麼穿都不好看，其實減重是長期抗戰，應從生活習慣開始下手，習慣養好了，養成易瘦體質一點都不難，以下6個習慣堅持下來，成功就在不遠處！

#早蛋白、午碳水、晚維生素

三餐盡量以倒金字塔原則進食，早餐吃營養，需要補充蛋白質來補充一天所需能量，像是雞蛋、肉類、豆類等等，中午飯菜的比例以1：2為原則，晚上盡量以蔬菜水果為主。

#熱量高的放在上午吃

很多女星都曾分享，減重也要適當的放鬆，如果真的想吃一些垃圾食物，建議在早上吃，將時間往前拉，讓熱量有足夠時間消耗。

#養成按時排便的習慣

有進就要有出，養成規律的排便習慣很重要，早上起床可以喝一杯溫開水，幫助啟動身體，進一步加速新陳代謝，自然可以瘦得快。

#吃東西速度放慢

吃太快容易胖，那麼就試著增加口中咀嚼次數吧！這樣的方法能減少食物的攝取，另一方便又能增加飽足感。

#早睡早起

維持良好的生活作息，一日三餐定時吃，別以為少吃一餐就會瘦，不定時的用餐會增加下一餐暴食的機率，反而讓身體無所適從。

#維持量體重習慣

檢視每天的飲食並養成量體重習慣，數字可以呈現前一天飲食的內容，你可以檢視並跟著調整飲食結構，找出最適合自己又不挨餓的減重方式。