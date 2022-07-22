電風扇「擺對位置」室內涼一倍！　在1狀態下「一定要開窗」

▲電風扇正確用，能幫助室內快速降溫。（圖／unsplash、pixabay、pexels）

記者蔡惠如／綜合報導

大暑將至，準備迎接一年最熱的時候，除了冷氣之外，電扇也是夏季必備家電，但許多人只知道「直吹會涼」，總之坐哪裡就擺哪對著吹就好，不過其實只要根據使用狀況擺對位置，不但能讓家裡快速將溫幫助省電，還能讓涼感加倍，而錯誤的使用方法可是會越吹越熱喔，3個使用訣竅一定要知道。

開冷氣時，放出風口下方

這跟循環扇的概念一樣，因為循環扇吹出的風是柱狀結構，可以將冷氣的涼風更快更遠的傳遞到室內，電風扇吹出的風屬於擴散型，雖然冷卻效果沒有像冷氣搭配循環扇這麼快，但散狀的風仍會將涼風帶到四面八方，只是作用空間有限，但一樣有加速降溫效果，涼感也會多一倍。

往較熱的空間吹

電風扇是以帶動空氣的原理達到涼感效果，而風向自然是從基座往前方吹，如果要達到涼爽效果，要注意帶動過來的空氣溫度是否比較低，意思是若室外比室內涼，電風扇就應該放在窗邊對內吹，若室內溫度比室外高，也可以對著室外吹，加速排出室內的熱空氣。

只開電扇一定要開窗

許多人在夏季不喜歡開窗戶，認為室外的熱空氣會跑進來，但如果在沒開冷氣，只有開電扇的狀態下，還是建議要開窗，因為電風扇本身沒有降溫效果，如果不開窗只會讓熱空氣在室內循環，加上馬達運轉產生的熱能，只會越吹越熱，尤其在小空間、小房間會更明顯，所以雖然一開窗可能會讓你覺得有熱風湧進，但長時間下來還是開窗會比較涼快。

另外，有些電風扇NG用法也要注意，切記不能讓馬達潮濕，在清理電風扇機身時不要用水，用乾布擦除灰塵即可，也不要擺放在浴室等容易潑到水的地方，馬達一旦碰水切記要等陰乾後再插電使用，不然很有可能產生短路。