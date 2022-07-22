亮・珠寶／De Beers蝴蝶胸針好實用　變身項鍊墜或髮飾都吸睛

▲模特兒佩戴De Beers高級珠寶包鑲鑽石項鍊4,300,000元，可另購中央的蝴蝶胸針點綴。（圖／De Beers提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

英國鑽石品牌De Beers多年來致力於保護橫跨南非與波札那的「鑽石之路」（Diamond Route）生態，約20萬公頃的保護區有超過100多個蝴蝶品種，遠遠超越英國境內所有蝴蝶品種數量，品牌因此選定非洲帝王蝶為主角，創作全新Portraits of Nature系列butterfly珠寶，慶祝「鑽石之路」20周年。

▲模特兒戴De Beers Portraits of Nature系列butterfly高級珠寶髮飾，鑽石蝴蝶可拆下當胸針，約1,780,000元。



De Beers特別選在南非的威尼斯林波波自然保護區，拍攝Portraits of Nature系列butterfly珠寶的形象照，向大自然致敬，也彰顯保育成就。模特兒所戴的蝴蝶珠寶款款姿態靈動，連佩戴方式都充滿新意，一款末端垂墜兩顆重約1克拉的梨形鑽石吊墜的長項鍊，可加購蝴蝶胸針華麗升級；另一轉換式珠寶為耀眼白鑽髮飾，其蝴蝶圖案可拆下作為胸針佩戴。

▲De Beers Portraits of Nature系列butterfly 18K白金鑽石手鍊（上）71,000元，蝴蝶鑽戒1,185,000元。

Portraits of Nature系列butterfly珠寶從入門的小巧手鍊、項鍊到數百萬作品均備，De Beers大玩色彩遊戲，除了百搭的白鑽設計，也分別為各樣式加入鑲嵌橘鑽與粉紅鑽、黃鑽、粉紅鑽或帶粉紅色的褐鑽的款式；此外，戒指採開放式設計，創造蝴蝶停於指間的浪漫意象。

▲De Beers Portraits of Nature系列butterfly高級珠寶粉紅鑽耳環（上）4,740,000元，戒指2,970,000元。

擅長從大自然取材的法國珠寶世家梵克雅寶（Van Cleef & Arpels），其蝴蝶造型作品在珠寶界赫赫有名，自1906年起不斷演繹輕舞飛揚的蝴蝶，並運用珍貴寶石創造翅膀斑斕模樣，例如結合招牌的隱密式鑲嵌工藝呈現紅寶石蝴蝶，與鏤空線條的白鑽蝴蝶構成Flying butterfly指間戒，在指間兩側停駐；抑或單純鑲嵌白鑽但輔以生動線條，於Belle-dame胸針展現蝴蝶展翅姿態。

▲梵克雅寶的蝴蝶作品深受貴客喜愛，款式包括指間戒、可作為髮飾的胸針。（圖／梵克雅寶提供，以下同）





▲梵克雅寶結合隱密式鑲嵌工藝的Flying butterfly紅寶石鑽石指間戒，約9,150,000元。



▲梵克雅寶Belle-dame蝴蝶胸針，約8,000,000元。

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