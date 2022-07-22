《媽，別鬧了！》10金句：女人的婚姻就是事業，離婚就當資遣

▲《媽，別鬧了！》金句台詞連發。（圖／Netflix提供，以下同）

記者鮑璿安／台北報導

Netflix最新台劇《媽，別鬧了！》開播引發熱議，劇情改編自作家陳名珉小說《我媽的異國婚姻》，描述比莉飾演的六旬老媽王玫玫遭遇丈夫逝世，兩個女兒又遲不結婚，乾脆自己主動追愛，引爆一連串的好笑事件。以下精選出10大金句，對人生、婚姻與家庭生活有了新的解讀。

1. 女人的婚姻就是事業，離婚就當資遣，老公掛了就當公司倒閉，沒有人可以阻止我中年就業。



2. 與其嫁個好老公，不如有個好工作，我希望她們都做自己，不要成為別人的附屬品。



3. 我不是一個完美的人，我也有我自己的情緒，我也有我自己的不滿，但我選擇把我的平凡留給自己，然後留給你們一個完美的老公，完美的父親。



4. 你懂那種去吃到飽餐廳拿第一盤，跟吃到最後還硬要拿一盤的感覺嗎？這就是交往第一年跟十年後的差別。



5. 在有限的生命裡，別讓遺憾繼續。



6. 愛，就像一把菜刀，可以砍出彼此的界線，露出最深的恐懼，當然，也可能切開防衛，看到最溫柔的那一面。



7. 女人要優雅的老去，人生就像一壺美酒，越陳越香。



8. 時間到了，誰也逃不了，時間未到，誰也走不了。



9. 知道自己會死得安詳，活著才不會焦慮。



10. 婚又不是確定了才要結。