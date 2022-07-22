「冰塊＋鹽＋電風扇」室溫急降3度　4招居家降溫隨手就能做

▲室內若無冷氣，面對高溫天氣，可簡單使用冰塊跟鹽降溫。（圖／Pexels、pixabay、unsplash）

記者蔡惠如／綜合報導

週末迎來大暑，預估氣溫將達到39度，全台一片紅通通，外出除了要保養避免熱傷害之外，就算在家避暑也要知道室內降溫撇步，台灣建築多半使用水泥，如果家中或房間內沒有冷氣，加上高溫天氣或是西曬的情況之下，只用電扇是無法解熱的，建議可用冰塊加鹽，搭配電扇先把房內溫度先降下來，才能達到涼爽的感受。

方法相當簡單，使用一個碗或水盆，在裡面擺上冰塊，之後再撒上鹽，放到電風扇前將冰塊產生的冷度擴大吹送，約過5分鐘後就會發現室內變涼了。

其實這是一個簡單的物理作用，冰塊產生的冷度，因為加了鹽之後，發生快速融化作用而在短時間吸走大量周圍的熱量，原本可能為0.5度C的冰塊表面，撒上鹽之後表面溫度會急速下降至-10度C，雖然灑了鹽的冰塊會加速融化，但產生得更低的溫度，趁時用電風扇將冷空氣吹到周邊，就能將室內降溫。

物理專家表示，若冰與鹽的比例在3：1，也就是3份量的冰，搭配1份量的鹽，此時的冷度通常會到達最低，有可能會出現-20度C上下的溫度，但這樣的方式在小空間中使用較有效果，若是通透的大空間，建議還是要開窗對流比較實際。

此外，還有4種方式能幫忙家中降溫，使用窗簾是最簡單的方式，夏天讓室內升溫的一大元素就是陽光，建議在出門去上班前，先把向陽面的窗簾拉起來，盡量隔絕陽光曬入室內，在選擇窗簾時最好選擇有遮光效果的產品；降低溼度也會減少黏膩感，涼爽感也會提升；睡前用比體溫再低1、2度的水溫洗澡，能幫助身體持續散熱，此外要避免睡前飲酒。

▲使用窗簾隔絕陽光，睡前用較低溫度水洗澡，都有助於隔熱散熱。