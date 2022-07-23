摩納哥公主化身「人間香奈兒」！秋冬前導天鵝絨包、草編穆勒鞋美翻

▲香奈兒發佈2022秋冬前導系列，形象照由品牌大使摩納哥公主夏洛特卡西拉奇演繹 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

在秋冬時節正式到來前，香奈兒（CHANEL）發佈2022秋冬前導系列，讓時尚迷提前感受涼意，此次形象照由品牌大使摩納哥公主夏洛特卡西拉奇 (Charlotte Casiraghi) 演繹，系列包括色彩鮮豔的斜紋軟呢、丹寧外套，豐富日穿著。

▲秋冬前導系列款式更加日常好搭配，繽紛斜紋軟呢外套與大自然背景巧妙融合。（圖／品牌提供）

秋冬前導系列不同於正規系列，並沒有走秀，是為秋冬主題延伸，款式也更加日常好搭配一些。此次形象照請到夏洛特卡西拉奇演繹，藝術家 SMITH 掌鏡，以悠閒漫步定格時光。系列中的印花長版外套，以翻領剪裁加上印花打造率性氛圍，可加入腰帶修飾身材；色彩鮮豔的斜紋軟呢外套與大自然背景巧妙融合。此外，天鵝絨也是本季重要的元素之一，於衣著、配件上展露，黑色天鵝絨長褲套裝可遊走於正式與休閒之間，也延伸出天鵝絨皮穿鍊肩背包、天鵝絨草編穆勒鞋等 。

▲天鵝絨元素變幻多樣，（圖二）粉色天鵝絨皮穿鍊肩背包 ；（圖三）水藍色天鵝絨草編穆勒鞋 。（圖／品牌提供）

夏洛特卡西拉奇表現力絲毫不輸給模特兒，其實她與藝術總監維吉妮維婭 （Virginie Viard）從小就認識，兩人默契極佳，夏洛特表示：「我發現系列作品十分貼近我的日常風格，這次秋冬系列搭配許多牛仔褲、襯衫還有天鵝絨等帶有厚度的布料……我覺得多樣性選擇很重要，可以依據當下情境展現不同的樣貌。」