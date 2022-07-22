眼睛瞬間放大2倍！法式按摩手技＋頂級眼精萃奢寵出女神電眼

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

肌膚的護理必須要定期保養，除了每天的基礎護理之外，SPA的調理也是非常重要，可以帶給肌膚更加深層的滋養，也可以好好放鬆寵愛一下自己，以下就盤點幾個厲害的美肌療程，不僅可以讓肌膚得到最好的修護，還可以徹底放鬆，當然要預約一下！

＃sisley 奇蹟明亮眼部護理

眼部肌膚的厚度只有臉部肌膚的1/3到1/5薄，但卻是使用最頻繁的位置，每天眨眼至少10萬次，加上現代人又長期用3C產品，用眼的地方更多了，所以一定要好好修護；sisley推出全新奇蹟明亮眼部護理課程，是來自法國專業設計的手技，可以幫眼部肌膚放鬆舒緩，做完真的眼睛不但都亮了起來，更是有放大的效果，真的很厲害。

這套護理課程會用到最頂級的極致夜間奇蹟再生眼部精萃，用最奢寵的保養，加上玫瑰石英石的冰鎮舒緩，幫助眼部肌膚達到最頂級的放鬆，搭配上美妍師的排水手技，可以幫助肌膚代謝老廢物質，做完不但全臉發亮，連緊緻度都跟著提升，臉瞬間小一半。

＃La Mer 城市綠洲臉部護理

針對夏季推出全新的城市綠洲臉部護理課程，由全新深藻煥膚微晶露啟程，搭配肌膚皮拉提斯，淺層更新、深層修護，再依照肌膚需求，客製化挑選功效精萃，或是搭配明星濃萃雙重修復精華，強健肌膚屏障、提供營養能量，最後以經典乳霜獨家按摩手技，讓肌膚享受最奢華的儀式感，封存療癒能量。

＃Revive盎然 活絡。舒緩

選用德卡活絡舒緩調理油，加強深層舒緩緊繃肌肉，搭配磁力棒推壓20分鐘，像是有久站、久坐得下半身痠痛困擾，可以選用這款課程，舒緩緊張以及疲勞，做完腿部就像是瞬間登上雲端一樣輕盈，再也不會覺得雙腳有千斤重。