林志穎自撞手上「紅色精品錶」曝身分　全球限量千只賽車款大有來頭

記者鮑璿安／台北報導

藝人林志穎今（22日）上午駕駛特斯拉Model X Long Range載著兒子行經桃園中正北路發生車禍，有好心路人見狀第一時間拉出兩人。而當下他佩戴訂製腕表配件精品Golden Concept「RS系列」，錶殼和錶帶要價破5萬元，是全球限量的賽車錶款，常常可在他的FB PO文中看到該款式，因紅色錶帶相當醒目，有不少粉絲一眼就認出。

▲林志穎特斯拉自撞車禍，私下多次佩戴Golden Concept，與事發當下一致。（圖／翻攝爆廢公社、林志穎臉書）

林志穎在6月曾帶兒子玩卡丁車，當時的穿著與今早車禍穿著相符，而他佩戴錶款並非網傳的Richard Mille，而是Apple Watch搭配訂製腕表配件精品Golden Concept。據了解，林志穎非常喜愛該款式，多次在FB看見他佩戴，而他在事發當下所戴為Golden Concept旗下RSC45賽車錶款系列，搭配專用的紅色錶帶，整組要價約5萬元，依錶殼而言算是高價位。

▲林志穎入手Golden Concept旗下RSC45賽車錶款系列，全球限量發售 9999 只，錶殼售價NT$4,9800；錶帶NT$4800 。（圖／翻攝自FB）

該款式去年10月首發全球限量發售 9999 只，由兩種最堅固、最輕的材料鈦和碳纖維製成，該品牌專為Apple Watch打造高級錶殼，今年6月才在信義區開設全球首家概念店，據悉他早在去年就已經入手RSC45，可見超前速度。