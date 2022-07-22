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夏天就是要敷面膜！裡面有閃鑽亮粉、高嶺土徹底去油還亮白

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記者李薇／台北報導

夏季就是敷面膜的季節，尤其是乳霜狀的面膜，因為可以局部、冰鎮等多元敷法，所以更受到許多人的歡迎，以下就盤點多款乳霜面膜，不但可以補水保濕，還有網友甚至搭配保鮮膜使用（建議敏感肌膚不要輕易嘗試），效果更厲害，能夠迅速為肌膚保濕補水，嫩透白皙。

＃Odile歐蒂蔻 雪玫瑰光采賦活面膜

▲面膜,Odile,I DEW CARE,童顏有機,sukin,THE BODY SHOP,保養,sisley。（圖／品牌提供）

法國極簡奢寵保養品牌在夏季也推出全新的洗卸式面膜，以女人最愛的雪玫瑰作為主要成分，可以幫助肌膚加強防護力，同時添加高嶺土的成分，對於吸附臉部髒污跟老廢物質，效果特別的好，可以說是去油解膩的最佳解，並且加強亮白效果，重現潤透潔凈。

＃sisley 瞬間保濕緊膚面膜

▲面膜,Odile,I DEW CARE,童顏有機,sukin,THE BODY SHOP,保養,sisley。（圖／品牌提供）

夏季肌膚很容易失去水分，想讓肌膚水水嫩嫩，sisley的瞬間保濕緊膚面膜是一款超棒的神器，不僅可以直接單用，也可以冰在冰箱之後，厚敷在曬後肌膚，可以迅速鎮定舒緩肌膚，立刻補充滿滿水分，重現年輕緊緻的狀態，敏感肌也能夠輕鬆使用，超方便！

＃I DEW CARE 膜法喵喵爆鑽亮面膜

▲面膜,Odile,I DEW CARE,童顏有機,sukin,THE BODY SHOP,保養,sisley。（圖／品牌提供）

最受到年輕人歡迎的I DEW CARE，推出全新的面膜系列，裡面含有晶鑽亮粉、白睡蓮萃取、蘿蔔葉萃取，可以幫助肌膚變得白皙透亮，敷起來要蓋過毛孔膚色，才能夠真的有效注入美白能量，創造晶亮感的膚質。

＃童顏有機 淨膚平衡綠石泥膜慕絲

運用法國天然永續綠石泥粉做為原料，搭配有機阿爾卑斯山柳蘭萃取、有機檸檬茶樹複方精油以及天然淨化緊致植萃等成份，可以帶給肌膚極致的潔淨效果，去油，但卻不會乾燥緊繃，可以維持肌膚的彈潤保濕，卻又達到深層清潔。

＃Sukin 經典保濕泥膜

▲面膜,Odile,I DEW CARE,童顏有機,sukin,THE BODY SHOP,保養,sisley。（圖／品牌提供）

裡面因為添加芒果籽油的成分，ㄧ打開就是滿滿的芒果香撲鼻而來，讓人覺得瞬間療癒，以天然的高嶺土為基底，可以幫助肌膚吸油和控油，並深層清潔毛孔裡的髒污，但卻因為含有天然植物籽油，所以一點都不會覺得乾燥不適，反而潤澤修護。

＃THE BODY SHOP 雪絨花漾顏奇肌凍齡面膜

▲面膜,Odile,I DEW CARE,童顏有機,sukin,THE BODY SHOP,保養,sisley。（圖／品牌提供）

蘊含珍貴的阿爾卑斯山雪絨花精萃、咖啡因、辣木籽油及玻尿酸等天然美肌成分，能為肌膚深層補水、密集修護緊緻，獨特的凝霜質地能迅速形成鎖水緊膚膜，亦可搭配按摩促進肌膚循環、加速美肌成分的吸收。

關鍵字：

面膜, Odile, I DEW CARE, 童顏有機, sukin, THE BODY SHOP, 保養, sisley

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