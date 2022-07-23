LIFE・經典／cama café改造松菸古蹟鍋爐房　文青咖啡串茶8月見客

▲cama café旗下第二號旗艦店「CAMA COFFEE ROASTERS豆留文青」，將在8月初開幕。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／台北報導

每個時代都有建築印記，見證台灣經濟起飛的松山菸廠，近期又有一個最新亮點，就是在園區內安靜許久的鍋爐房，在cama cafe與台北市文化局合作之下，又再次啟動重生，這一棟曾是松山菸廠的動力心臟，以咖啡、茶跟酒品再次飄香，將於8月份正式對外開幕。

松山文創園區建於1937年，前身為台灣日治時期「台灣總督府專賣局松山菸草工場」，1945年戰後更名為台灣省專賣局松山菸草工廠，1947年又更名為「台灣省菸酒公賣局松山菸廠」，是從日治時代一路見證台灣社會演變的建築群，擁有昭和風味的歷史區域，並由2001年由台北市政府指定為第99處市定古蹟。

建築主體挑高14公尺，搭配標誌性的36公尺高煙囪的鍋爐房，過去的主要功能為容納蒸汽動力機組，以燃燒重油產生蒸氣，帶動整個松山菸廠運作，也是菸廠營運的動力心臟，歷時3年的規劃與細心修復下，將以cama café 第二號旗艦店「CAMA COFFEE ROASTERS 豆留文青」的面貌重新對外開放，預計8／5起正式營運。

業者表示，呼應歷史，鍋爐的意象，從昨日運轉的重油到烘焙咖啡豆，將以「THINK FRESH」的核心精神，注入新生命，與古蹟一起運轉，也代表著每一杯新鮮現烘的好咖啡，都能為消費者帶來動力與創意。

白天是文青流連之處，在晚上也將提供更多元的風貌，除打造咖啡餐食與調酒之外，也與EPSON合作打造炫目精彩的夜間光雕秀，讓民眾從白天能欣賞昭和寧靜的古蹟風情之外，到了晚上也能參與鍋爐房結合現代元素，華麗變身的視覺驚喜。

近期義大利頂級啤酒PERONI 沛羅尼，也在信義區香堤廣場開設期間限定的「The House of PERONI沛羅尼｜仲夏義式酒吧」 ，以品牌的藍色設計清涼藍光場景點綴夏日夜空，義大利式的場景佈置也讓周邊渲染出歐洲風情，即起至7／24限時登場，內還有與NINAO蜷尾家聯名合作的PERONI檸檬義式冰淇淋(Gelato)。

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