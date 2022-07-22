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林志穎千萬名錶與車脫不了關係　與老婆同戴勞力士彩虹錶曬恩愛

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▲▼林志穎名錶 。（圖／翻攝IG）

▲林志穎去年參加麥拉倫賽道日車主活動，佩戴Richard Mille RM 11-03 McLaren自動飛返計時碼錶，約6,790,000元。（圖／翻攝jimmylin IG）

記者陳雅韻／台北報導

林志穎今（22日）駕駛白色特斯拉行經桃園市蘆竹區中正北路時，自撞分隔島發生車禍，他滿臉是血被救出，同車6歲兒子Jenson受到不小驚嚇，父子倆雙雙被送到往林口長庚紀念醫院治療。他出道30年，最為人熟知的嗜好就是從事賽車運動與收藏名車，連珍藏的名錶也與車緊密相扣，曾戴過Richard Mille定價約679萬元全球限量500只RM 11-03 McLaren自動飛返計時碼錶，也曾與老婆陳若儀配成對錶的勞力士（Rolex）彩虹圈Daytona腕錶，名錶收藏上千萬元。

▲▼林志穎名錶 。（圖／翻攝IG）

▲林志穎近期常戴的Apple Watch經過改裝，換上瑞典品牌Golden Concept要價逾5萬元的 RS系列錶殼和錶帶。（圖／翻攝林志穎臉書）

林志穎近期帶兒子練車都戴酷似瑞士名錶Richard Mille的紅色錶帶錶款，其實是經改裝的Apple Watch，他花費5萬元替錶款換上瑞典訂製腕錶配件品牌Golden Concept的RS系列錶殼和錶帶。而他真正的Richard Mille名錶為橘色錶帶款式，為品牌攜手麥拉倫於2018年日內瓦車展發布的限量款RM 11-03 McLaren自動飛返計時碼錶，錶殼由Carbon TPT®碳纖維和橙色Quartz TPT®石英纖維打造，不僅輕盈耐用，也向麥拉倫的標誌配色致敬，而錶圈的鈦合金嵌體形狀神似麥拉倫F1賽車進氣管、鈦合金按鈕呼應麥拉倫720S超級跑車車頭燈設計、錶冠則猶如輕量級車輪造型，目前已停產。

▲▼林志穎名錶 。（圖／翻攝IG）

▲▼林志穎名錶 。（圖／翻攝IG）

▲林志穎戴的Oyster Perpetual Cosmograph Daytona彩虹錶圈白金珠寶錶目前已停產。

好眼光的林志穎還擁有勞力士已停產的Oyster Perpetual Cosmograph Daytona彩虹錶圈白金錶，1963年問世的Cosmograph Daytona，也是為滿足專業耐力賽車手計時所需而生，他選擇錶圈鑲嵌漸層色排列彩色寶石、錶耳鑲嵌鑽石的華麗版本，老婆陳若儀也有一只玫瑰金款，夫妻倆剛好配成甜蜜對錶。

▲▼林志穎名錶 。（圖／翻攝IG）

▲陳若儀（中）戴勞力士約3,814,000元的Oyster Perpetual Cosmograph Daytona 18 ct永恒玫瑰金珠寶錶。（圖／翻攝kellymermaidchen IG）

►林志穎自撞手上「紅色精品錶」曝身分　全球限量千只賽車款大有來頭

►陳若儀度假行頭頻撞孫芸芸同款香奈兒　泳裝造型大秀白皙美腿

關鍵字：

林志穎, 陳若儀, Richard Mille, 勞力士, Rolex

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