微風南山之夜今登場　推懦夫米糕等「超限定美食」還能看明星

▲微風南山之夜今登場，主打美食與購物優惠。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／台北報導

2022年「微風南山之夜」7／22正式登場，從晚上6點起到10點半以超限定美食星球讓民眾口福爆表，堪稱台南最難吃到的米糕「糯夫米糕」、嘉義在地人激推的「桃城豆花」、巧克力控最愛的「TERRA土然」研發的超限定美食，全部都能一網打盡，此外還有星光紅毯，讓你時尚吃美食還能看明星。

▲懦夫米糕、桃城豆花。（圖／業者提供）

今年微風南山之夜以「INFINITE COSMOS Night極綻星際之夜」為主題，背景為1969年7月阿姆斯壯成為了第一個踏上月球的太空人，派對場景將利用燈光、網燈打造星雲、星空感，並從下午6點開始出現「超限定美食星球」派對，憑7／7至7／21期間鑽石卡或琉金卡會員資格，單日累積消費滿10萬元即可兌換「極綻美食星球PASS」兌換超限定美食各一份，免排隊北中南人氣美食輕鬆吃一輪。

▲「TERRA土然」推限定美食。

針對會員7/22也推出限定回饋，當日單筆消費珠寶、手錶、3C、微風超市滿3萬元贈15000點（價值1,500元，以此類推)；國際精品滿1萬元贈10000點；流行名品滿5,000元贈500點；香氛保養、atré（不含餐飲）滿3,000元贈300點。

此外，會員使用臺北南山廣場卡於餐飲櫃位消費滿2,000元贈300元抵用券。另有單筆滿額加碼現抵回饋，珠寶、手錶、3C、微風超市單筆滿額50萬元現抵7,000、單筆滿額30萬元現抵3,000；國際精品、流行名品單筆滿額30萬元現抵7,500元。

▲派對請來DJ Mai孫麥傑，與超新星機器人添光。

而7／22晚上5點51分起也開始星光大道活動，包括2021在韓出道的男團C.T.O、李玉璽、導演陳奕仁、《華燈初上》小豪胡瑋杰、微笑女神林真亦、網拍女神拐拐、時尚教主崔咪&老公Hommy、DJ Veena、奎丁，以及微風旗下藝人孫麥傑、慕蓉、宋蘋恩、佟凱玲、郭源元均現身，豐富派對視覺。