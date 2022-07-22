精品推出「鴿子包」怪到引爆話題　逼真到像是「標本」嚇壞網！

記者王則絲／台北報導

近日有「一隻鴿子」在網路上引爆話題，這隻鴿子乍看之下就和公園常出現的鳥沒兩樣，但它其實是假的，它是一款由小眾精品JW Anderson推出的「鴿子手拿包」，超精緻逼真的外型就像是「標本」一樣，細看還有點毛骨悚然，獵奇的新穎設計令網友們嚇壞了。

▲網路上衣款「鴿子手拿包」掀起討論。（圖／翻攝自JW Anderson）



鬼才設計師Jonathan Anderson個人品牌JW Anderson，在2022秋冬系列大秀上，於數套Look中加入了「鴿子手拿包」的配件造型，當時便引起不少時尚迷們關注，不過最近品牌正式上架了這款「鴿子手拿包」，真的可以購買後令人感覺更有臨場感，也因此在網路上激起討論。

▲「鴿子手拿包」出自JW Anderson 2022秋冬男裝大秀。（圖／翻攝自JW Anderson）



Jonathan Anderson同時身為LOEWE的創意總監，也經常為LOEWE帶來前衛新穎的創意設計，不過在個人品牌JW Anderson上，他似乎更加放縱自己天馬行空的腦袋，完全不受拘束的去創作，像這次推出的「鴿子手拿包」，究竟是獲得什麼樣的靈感啟發，令人好奇。

▲「鴿子手拿包」逼真外觀。（圖／翻攝自IG）



這款「鴿子手拿包」（PIGEON CLUTCH BAG）以一比一的比例打造，並採用3D列印技術製作而成，包括羽毛顏色、光澤，以及眼睛、鳥嘴、爪子都和真的一模一樣，足以以假亂真，翅膀的部位可以打開，打開後能看見裡頭中空的模樣，雖然放不了多少東西，不過它的用意也的確不在實用吧？

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