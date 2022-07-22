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夏季必喝！營養師傳授「美肌排毒水」食譜，幫你增加代謝力

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▲▼排毒水食譜。（圖／Unsplash、Pexels）

▲加味水果水幫助增加喝水量。（圖／Unsplash、Pixabay，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

多喝水對身體好，但是每天喝白開水太無聊，試試跟著營養師自製排毒水吧！近來排毒水很夯，營養師高敏敏分享，比起手搖飲，自製香甜的加味果水是很不錯的方式，多喝水不僅能解渴，更是幫助代謝的好方式。

什麼是排毒水呢？

利用水果加上草本植物的香甜味，來增加喝水量，排毒水內的維生素C、B群、膳食纖維、植化素、花青素都能幫忙促進代謝。

▲▼排毒水食譜。（圖／Unsplash、Pexels）

如何自製排毒水？

食材搭配公式＝新鮮水果＋草本植物＋水/氣泡水（可做約1000c.c)

營養師高敏敏也分享自己常做的4款排毒水如下：
食譜一：鳳梨黃瓜水（鳳梨＋黃瓜＋水/氣泡水）
食譜二：甜橙薄荷水（甜橙＋薄荷＋水/氣泡水）
食譜三：莓果薄荷水（莓果＋薄荷＋水/氣泡水）
食譜四：青檸黃瓜水（青檸＋黃瓜＋水/氣泡水）

她分享除了上述示範，大家也可以依照喜好搭配專屬自己的排毒水，蔬果首選柑橘類、檸檬、黃瓜、薄荷葉等，因為水溶性維生素較容易釋放到水中。

柑橘類水果的維生素C相對豐富，像是香吉士、甜橙、檸檬等，莓果類水果像是蔓越莓、藍莓，她也提醒因為水溶性維生素易受溫度或光線破壞而流失，所以建議水果水在泡完半天後要飲用完畢。

她也提醒含脂溶性維生素並不溶於水，因此含維生素A較豐富的蔬果則不適合，像是木瓜、柿子、紅蘿蔔等，而檸檬跟甜橙都含豐富的水溶性維生素，易釋放到氣泡水中這樣的水不但多了微量的維物質，又能補充水分和蔬果攝取量。

▲▼排毒水食譜。（圖／Unsplash、Pexels）

如果想要讓口感更提升，飲用水也可用氣泡水代替，水果的清甜也能更快釋出，也提醒大家喝水同時也記得吃掉水中蔬果，因為纖維還是在水果本身，這樣才能將營養素一併吃下。

▲▼排毒水食譜。（圖／翻攝自FB/營養師高敏敏）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

關鍵字：

排毒水, 營養師高敏敏, 水果

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