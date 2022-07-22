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許光漢曬黑「新身份」逛FENDI男裝店　施柏宇抗熱曝養生絕招

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▲許光漢逛FENDI 微風信義男裝店。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

FENDI 微風信義男裝店於今（22日）舉辦開幕活動，請到剛官宣的「品牌形象大使」許光漢，以及林柏宏、施柏宇、謝欣穎出席，許光漢表示自己得知該頭銜時非常開心，今以珍珠項鏈搭配秋冬新季西裝外套演繹新風貌，他因工作緣故曬黑不少，如他想要變黑的願望。

▲▼FENDI微風信義男裝店開幕酒會,許光漢。（圖／記者李毓康攝）

▲許光漢以FENDI形象大使之姿出席I微風信義男裝店開幕。（圖／記者李毓康攝）

許光漢升格FENDI形象大使後，首次品牌活動獻給微風信義男裝店開幕，他今晚以秋冬22系列設計灰色西裝外套，巧妙搭配O'Lock設計頸鍊，對他而言是很新穎的配件，許光漢表示：「私下比較少戴項鏈，但是珍珠元素百搭，穿黑T恤、大衣都適合。」而店內最愛的單品就屬Baguette Soft Trunk手袋，容量很實用，他坦言自己愛大尺寸包款，包中必帶水壺、常用藥品以備不時之需。

▲▼FENDI微風信義男裝店開幕酒會,施柏宇。（圖／記者李毓康攝）

▲施柏宇以秋冬系列黑色設計鏤空上衣搭配大衣。（圖／記者李毓康攝）

施柏宇以秋冬系列黑色設計鏤空上衣搭配大衣，而他對於包款的喜好和許光漢大不同，「我出門基本上能不帶包就不帶包，只帶手機、錢包、鑰匙。」至於面對炎熱氣候還要穿上秋冬單品，讓施柏宇大呼吃不消，他也透露自己其實是「養生BOY」，不僅會泡腳促進血液循環，意識到養生這件事，為此半年沒吃過冰品，連夏天都點去冰或者常溫飲料。

▲▼FENDI微風信義男裝店開幕酒會,林柏宏。（圖／記者李毓康攝）

▲▼FENDI微風信義男裝店開幕酒會,謝欣穎。（圖／記者李毓康攝）

▲林柏宏（依序）與謝欣穎皆以中性格紋單品亮相。（圖／記者李毓康攝）

林柏宏與謝欣穎皆以中性格紋單品亮相，林柏宏很喜歡身上的翻領外套，他笑說：「很想帶回家，特別是袖子的設計長度很特別。」聽說每個size僅有一件後，讓他急著用眼神示意品牌，希望立刻入手。謝欣穎詮釋個性的鉛筆裙，特別是細節處深得她心，「小千鳥格很優雅個性，尤其是腰，有假馬甲的感覺。」她私下也很常逛男裝店，認為中性穿搭女生也很適合，至於會不會順道買給男友？謝欣穎說不會，但彼此可以共穿單品，像是配件、褲裝都是不錯的選擇。

▲FENDI 。（圖／品牌提供）

▲FENDI 。（圖／品牌提供）

▲FENDI於台北信義微風百貨開設最新男裝精品店，灰色 soft Baguette Trunk。（圖／品牌提供）

FENDI於台北信義微風百貨開設最新男裝精品店，以秋冬22系列主題色系打造，提供最新男裝、包款、鞋履及配件。品牌秋冬男裝系列由Silvia Venturini Fendi設計，本季除了耐人尋味的配色酒紅色、覆盆子色之外，搭配全新的「O'Lock鏈條」圖案在設計中被放大縮小，幾乎上身就是爆款所在。
 

關鍵字：

FENDI, 許光漢, 形象大使, 施柏宇, 林柏宏, 謝欣穎

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