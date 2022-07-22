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施華洛世奇糖果色餐瓷襲台　63萬阿拉丁擺件閃爆成焦點

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▲施華洛世奇發表舉辦家飾展。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

精巧的擺飾、漂亮的餐瓷，總能為居家生活帶來樂趣，奧地利品牌施華洛世奇（Swarovski）布滿閃亮水晶的造型擺件即深受貴客喜愛，小從數千元至大至數十萬元的作品都有忠實擁護者，品牌創意總監Giovanna Engelbert更進一步與德國名瓷羅森泰（Rosenthal）合作，首次推出4個糖果色的餐瓷系列，台灣引進綠色與粉紅色共13種款式，當中有蓋設計的作品都點綴大顆水晶，更添奢華氣息。

▲▼ Swarovski 。（圖／公關照）

▲施華洛世奇引進Swarovski x Rosenthal Signum系列餐瓷綠色與粉紅色款式。（圖／施華洛世奇提供，以下同）

▲▼ Swarovski 。（圖／公關照）

▲Swarovski x Rosenthal Signum系列咖啡杯組（一杯一盤）5,280元，糖罐9,500元，10cm盤1,680元。

▲▼ Swarovski 。（圖／公關照）▲▼ Swarovski 。（圖／公關照）

▲Swarovski x Rosenthal Signum系列馬克杯（左）6,600元，Rosenthal咖啡壺 19,800元。

Swarovski x Rosenthal Signum系列餐瓷以施華洛世奇標誌性的八角造型為主視覺，並以手繪金色點綴邊緣，而品牌招牌的天鵝圖案則落在盤子或杯子中央，款式包括咖啡杯組、茶具、不同尺寸餐盤等，送禮自用兩相宜。除了美化餐桌，施華洛世奇不同風格的耀眼擺件也能為空間添新意，目前在台最高價之作為鑲嵌超過71,000顆水晶的大象家族擺件以及迪士尼系列的阿拉丁擺飾，各要價63萬元。

▲▼ Swarovski 。（圖／公關照）

▲Swarovski x Rosenthal 23cm盤組，5,500元。

▲▼ Swarovski 。（圖／公關照）
▲施華洛世奇綴滿閃亮水晶的阿拉丁擺件，630,000元。

南韓女星孫藝真即是居家布置的愛好者，孕期中的她近日在家勤做飯，連po多張美食照大秀廚藝，也洩露了她對餐瓷的喜好，使用丹麥王室御用的品牌皇家哥本哈根（Royal Copenhagen）的餐瓷裝義大利麵、沙拉，最著名的設計為經典唐草系列，於白色盤面進行藍色「群青藍」彩繪，流露優雅風格。

▲▼ Swarovski 。（圖／公關照）

▲孕期中的孫藝真勤做飯，展現好廚藝。（圖／翻攝yejinhand IG）

▲▼ Swarovski 。（圖／公關照）

▲孫藝真擺盤相當講究，使用丹麥王室御用品牌皇家哥本哈根瓷器。（圖／翻攝yejinhand IG）

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關鍵字：

施華洛世奇, SWAROVSKI, 孫藝真, 皇家哥本哈根

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